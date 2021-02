U Splitu pokrenut projekt izgradnje brodova na struju

U vijećnici splitskog Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) u srijedu je svečano potpisan sporazum o suradnji na razvoju projekta za gradnju putničkih brodova na električnu energiju

Cilj potpisivanja tog sporazuma, kako je objasnio dekan FESB-a Srđan Podrug, jest formiranje istraživačko-gospodarske jezgre s tim fakultetom i Jadroplovom na čelu koja bi dala poticaj i provela izgradnju putničkih brodova s nultom emisijom stakleničkih plinova, koji bi bili pogonjeni električnom energijom iz baterijskih izvora.

Sporazum bi trebao potaknuti razvoj gospodarstva u Splitu i Republici Hrvatskoj prateći trendove u primjeni zelene energije i zaštiti okoliša.

"Projektom bi se izgradili putnički brodovi pogodni za korištenje u jadranskom priobalju omogućavajući kvalitetnije i efikasnije povezivanje otoka s kopnom, uz smanjene troškove energije. Ujedno, projekt je koncipiran tako da potakne i nove infrastrukturne investicije pogodne za financiranje iz fondova Europske unije", dodao je Podrug.

Projektant Predrag Čudina podsjetio je da je cilj prema smjernicama Europske unije do 2050. godine osigurati pomorski prijevoz uz nultu emisiju stakleničkih plinova. Dodao je kako riječ o pet projekata za tri Ro-Ro i dva putnička broda koji bi na električni pogon mogli prevoziti od 104 do 1200 putnika.

"Električni se pogon za putničke brodove pokazao najboljim, zbog čega smo napravili pet konceptualnih projekata za brodove koji će zadovoljiti sve potrebe. Uz to, električni pogon u potpunosti ispunjava zadani cilj nulte emisije stakleničkih plinova", rekao je Čudina i dodao da bi brodovi imali Li-ionske akumulatore.

"Kada dodamo cijenu električne energije, koje je tri puta niža od dizelskoga goriva, vjerujemo da ćemo ovom idejom privući ostale zainteresirane kompanije kako bi se projekt razvio i naposljetku takvi brodovi gradili i eksploatirali", istaknuo je Čudina.

"Postoji ideja da Split do 2030. godine bude grad blizu ili čak grad nulte emisije stakleničkih plinova", rekao je novinarima predsjednik Jadroplova Branimir Kovačić i dodao kako su projekti vrlo jednostavni s obzirom na to da imaju europske smjernice po kojima bi do 2050. godine trebali ploviti brodovi koji ne emitiraju štetne plinove.

"Da bi Split do 2030. godine postao grad blizu ili čak grad nulte emisije stakleničkih plinova, moraju se napraviti novi brodovi koji bi mogli biti pogonjeni električnom energijom", istaknuo je Kovačić i dodao da se električni pogon može primijeniti na brodovima koji nemaju predugu plovidbu.