U Otvorenom još jedna žustra rasprava o mirovinskoj reformi

Hoće li svi rođeni nakon 1962. godine imati 27 posto manje mirovine od današnjih umirovljenika? Tko sve mora u mirovinu sa 67 godina? O tim i drugim pitanjima vezanim uz predstojeću mirovinsku reformu raspravljali su gosti Otvorenog

Davorko Vidović , glavni politički koordinator SDP-a naglasio je da su najveći problem niske mirovine te da je najava da se one dodatno snize neprihvatljiva. Što se tiče zaštitnog dodatka Vidović smatra da se taj problem može riješiti tako da se onima koji idu u kombiniranu mirovinu (iz prvog i drugog stupa) osigura dodatak od 27 posto na alikvotni dio mirovine koji se isplaćuje iz prvog stupa.

Kada je riječ o uvozu radne snage, Vidović je naglasio da Hrvatska ima veliki prostor za zapošljavanje. 'Prije svega to su mladi ljudi koje kasno ulaze u svijet, a drugi kontigent su oni 50+ jer tek svaki peti radi', rekao je Vidović, koji rješenje vidi u dualnom i cjeloživotnom obrazovanju.

Također, zalaže se za fleksibilniji pristup kod odlaska u mirovinu. 'Ne treba tjerati ljude da po sili zakona idu u mirovinu, treba motivirati ljude da rade što dulje. Istraživanja pokazuju da su stariji radnici često bolji, produktivniji i lojalniji od mlađih radnika', poručio je Vidović.

Stručnjak za mirovinska pitanja Daniel Nestić naglasio je da bi bez dodatka od 27 posto, mirovina mogla biti dvadesetak posto manja. I on smatra da bi država trebala osigurati svima ravnopravan status tako da proširi dodatka i na kategoriju umirovljenika koji će ići u kombiniranu mirovinu.

'Ispočetka će to biti mali trošak, kasnije će se povećavati. Ali to se mora platiti. Moramo iz proračuna izdvojiti dodatna sredstva. To je jedini način', smatra Nestić.