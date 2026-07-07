Raste prodaja auta u Hrvatskoj: Evo rezultata za prvih šest mjesecu

U prvih šest mjeseci najviše je prodano automobila marke Škoda, 5.888 komada, čime je ta kompanija ostvarila udjel na hrvatskom tržištu putničkih vozila od 13,52 posto. Slijedi Volkswagen, s prodanih 5.444 vozila i udjelom na tržištu od 12,5 posto.

Nešto veću prodaju ostvario je u tom razdoblju i Opel, s prodanih 3.597 vozila i tržišnim udjelom od 8,26 posto te Renault, 3.389 vozila i udjelom od 7,78 posto.

Samo u lipnju prodano je 8.886 vozila, što je 107 ili 1,2 posto više nego u lipnju godinu ranije. Pritom je također najviše prodanih bilo Škoda, 1.309 i Volkswagena, 1.241.