Turističku pristojbu moraju plaćati i oni iznajmljivači koji nisu imali niti jednog gosta. 'Zbog toga nas nazivaju uhljebima, lopovima...'

Odlukom nadležnih institucija s početka kolovoza, uz one koji su ovoga ljeta ostvarivali kakvu-takvu turističku djelatnost, financijski se opterećuju i mali iznajmljivači koji ovog ljeta nisu imali niti jednog gosta, ali i oni koji su u 2020. u potpunosti odustali od iznajmljivanja smještaja

U poruci nadalje stoji da je takav način obračuna godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2020. koordiniran s Ministarstvom turizma te da će se ovisno o daljnjem razvoju situacije primjenjivati i za obroke čije je dospijeće 31. kolovoza i 30. rujna, o čemu će lokalne turističke zajednice biti naknadno izvještene, a svakako prije dospijeća sljedećeg obroka. Iz HTZ-a su zamolili lokalne zajednice da o tome obavijestite pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na svom području, što je i učinjeno.

I do tog je dijela sve bilo u redu. Međutim, 3. kolovoza iz HTZ-a je lokalnim turističkim zajednicama stigao drugi e-mail naputak, i tu je nastala bura.



"U tom se drugom e-mailu navedeni dopis od 17. srpnja pobija s napomenom da će se prva rata, kojoj je već istekao rok 31. srpnja, morati platiti bez obzira jesu li iznajmljivači imali evidentirano noćenje ili ne. Nadalje, ističe se da je predmetni obračun prvog obroka godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe pokrenut i za obveznike koji su ishodili rješenje o prestanku pružanja usluge smještaja u domaćinstvu u 2020., kao i za one koji su smanjivali kapacitet u smještajnim objektima, a s obzirom na to da od 1. siječnja 2020. više nije na snazi Pravilnik o načinu naplate koji regulira upravo ove odnose", kaže Velenik.

Ističe da lokalne turističke zajednice nisu sudjelovale u donošenju takve odluke, ali su zato odmah osjetile posljedice njezina donošenja, jer je ona očekivano razgnjevila one iznajmljivače koji bi morali platiti turističku pristojbu, a da ove godine uopće nisu imali gostiju ni prihode od turizma.

"Mi u lokalnim turističkim zajednicama smo se sad, ni krivi ni dužni, našli na prvoj crti njihovog nezadovoljstva, jer nas naši iznajmljivači nazivaju uhljebima, lopovima, onima koji ništa ne čine da ih zaštite i, naravno, onima koji su u službi krupnog kapitala. No, naravno da se ne slažemo ni s odlukama, ni s načinom njihova donošenja, odnosno komuniciranja. Mi smo po ovom pitanju u potpunosti na strani iznajmljivača i želimo ih pod svaku cijenu zaštititi, ali moramo se držati hijerarhije i poštivati odluke HTZ-a", kaže Velenik.

Stoga su sve turističke zajednice s područja Istre uputile zajedničko pismo HTZ-u u kojem se moli i zahtjeva preispitivanje takve odluke jer, kako kaže Velenik, ona ih dovodi u situaciju da dnevno imaju u svom uredu i po pedesetak gnjevnih iznajmljivača koji im prijete do te granice da će biti prinuđeni angažirati zaštitarsku službu.

"Želim biti potpuno jasan, svi mi predstavnici turističkih zajednica s područja Istre želimo i tražimo da se iznajmljivače koji nisu imali evidentiranih noćenja do 31. srpnja oslobodi plaćanja prve rate paušala turističke pristojbe. Isto tako, želimo da se one koji su odjavili kapacitete do 30. lipnja oslobodi obveze plaćanja paušalne turističke pristojbe za 2020., kao i da se za one koji su promijenili kapacitete do 30. lipnja ona zadužuje prema novom stanju", zaključuje Velenik.

Iz HTZ-u pojašnjavaju da oni nisu tijelo javne vlasti i ne mogu donositi provedbene propise niti davati tumačenja o primjeni pojedinih zakonskih normi, već isključivo upravljaju sustavom eVisitor, koji između ostalog služi za evidentiranje turističkog prometa te obveza po osnovi plaćanja turističke pristojbe.

"HTZ ne donosi odluke o iznosima zaduženja niti o eventualnim oslobođenjima od plaćanja turističke pristojbe, već ovisno o važećim propisima prilagođava sustav eVisitor kako bi se obračun turističke pristojbe izvršio u skladu s važećom regulativom. Iz navedenog je razloga HTZ, uzimajući u obzir činjenicu da je novi regulatorni okvir za obračun paušalnog iznosa turističke pristojbe stupio na snagu 1. siječnja 2020., kada su prestali vrijediti podzakonski akti na koje se iznajmljivači i neke od turističkih zajednica pozivaju. Dakle, nevezano za situaciju s Covidom-19, nova regulativa onemogućila je iznajmljivačima kalkuliranje s registriranjem i odjavom pružanja usluga tijekom godine na način da se paušalni iznos obračunava na kapacitet objekata bez obzira kako je dugo pojedini objekt u kalendarskoj godini bio registriran, odnosno kada je isti tijekom godine odjavljen. Dodatno, kako se radi o paušalnom iznosu turističke pristojbe koji je fiksni i određuje se po kapacitetu, činjenica obveze plaćanja ne ovisi o ostvarenom prometu (broju noćenja), već isključivo ima li obveznik registriran objekt u određenoj kalendarskoj godini i s kojim kapacitetom", naglašavaju u HTZ-u.

Međutim, navode da su se, kako važeći propisi nisu regulirali operativno postupanje, već tijekom svibnja obratili nadležnom ministarstvu s prijedlogom operativne provedbe obračuna te zamolbom za mišljenje je li takva provedba usklađena s važećim propisima.

"HTZ je prema konzultacijama i uputama nadležnog ministarstva tijekom srpnja izvršio prilagodbu sustava eVisitor temeljem kojeg je izvršeno zaduženje prve rate, uz izuzetak obveznika u čijim objektima nije ostvareno niti jedno noćenje. S obzirom na niz primjedbi i sugestija turističkih zajednica na lokalnoj i regionalnoj razini, koje su upravo bile temeljene na činjenici da se obveza paušala ne može vezati uz činjenicu ostvarivanja noćenja, izvršene su dodatne konzultacija s Ministarstvom te je pokrenut dodatni obračun koji je obuhvatio sve obveznike koji su u 2020. imali registriran objekt, bez obzira jesu li isti odjavili, odnosno jesu li imali noćenja, uz izuzetak objekata na području Grada Zagreba i okolnih županija koji su stradali u potresu. Istovremeno s navedenim obračunom, Ministarstvu je upućen prijedlog s pripremljenim sadržajem za donošenje posebne uredbe u kojem su uzete u obzir sve okolnosti koje proizlaze iz situacije s Covidom-19 te je predloženo reguliranje istih na način koji bi dodatno, iznimno za 2020., omogućio oslobođenja za obveznike koji su odjavili pružanje usluga u domaćinstvu, a nisu imali ostvarenih noćenja u 2020.", zaključuju u HTZ-u, piše Glas Istre.