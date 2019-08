Trump se pomamio za ledenim otokom: Kakvu to tajnu krije Grenland?

Grenland je sredinom osamdesetih napustio EEZ, preteču Europske unije, a kontroverzna (obnovljena) američka ideja o njegovoj kupnji ovih dana stavila ga je u fokus javnosti, u kojem se otok s pedeset tisuća stanovnika posljednjih godina nalazio isključivo zbog klimatskih promjena i globalnog zatopljenja, što bi mu moglo donijeti i stanovite koristi

Neprekinut niz ideja i izjava iz Bijele kuće, za koje se nikad ne može sa sigurnošću reći jesu li ozbiljne ili ne, nastavljen je i prošlog tjedna, kad je objavljeno - a američki predsjednik Donald Trump to je i potvrdio - da su dužnosnici američke vlade razmatrali kupovinu Grenlanda. Otok, koji se najvećim dijelom nalazi iznad Arktičkog kruga, već više od dva stoljeća pod upravom je Danske, a nakon što je razjašnjeno da se ne radi o loše tempiranoj prvoaprilskoj šali, kao što je to cinično komentirao bivši danski premijer Lars Lokke Rasmussen , ta je država i službeno morala objaviti da ne prodaje Grenland.

Pod upravu Danske došao je početkom 19. stoljeća, a integralnim dijelom ove europske države postao je 1953. Dvadeset godina kasnije, ulaskom Danske u Europsku ekonomsku zajednicu (EEZ, preteča Europske unije), počinje borba za većom autonomijom. Europska ribarska politika nije bila u skladu sa željama većinom ribarske privrede na kojoj leži Grenland te je otok dobio lokalnu samoupravu sredinom 1979. godine i od tada ima i svog premijera. Posljednjih pet godina tu dužnost obavlja Kim Kielsen . Sredinom osamdesetih Grenland je postao jedan od samo dva teritorija koji su izašli iz EEZ/EU-a (prije njega to je osamostaljenjem napravio francuski Alžir ). Referendumom u 2008. građani su tražili nešto veću autonomiju od Danske, što je ispunjeno godinu kasnije.

Sve do kontroverzne Trumpove ideje Grenland se posljednjih godina spominjao u medijima uglavnom kao jedan od najvažnijih dokaza za promjenu klime, odnosno globalno zatopljenje. Upravo je prije nekoliko tjedana objavljeno da se led ovog ljeta neočekivano brzo topio i da su temperature na pojedinim dijelovima otoka bile i do 20 stupnjeva više od prosjeka. Otapanje ogromnih količina leda koje pokrivaju Grenland (težina leda je tolika da je sredina Grenlanda 'potonula' te bi, kad bi se sav led otopio, u sredini vjerojatno nastalo veliko jezero) utječe na salinitet oceana, a time i na morske struje te na razinu mora. Prema nekim procjenama, kad bi se otopio sav led s Grenlanda, čija debljina ponegdje premašuje i tri kilometra, razina svjetskih oceana digla bi se za šest metara.

No dok se klimatske promjene u većini svijeta komentiraju sa strepnjom, Grenland je jedno od rijetkih mjesta koje bi profitiralo, barem prema nekim tumačenjima. Prva pozitivna promjena od koje tamošnje stanovništvo već sada profitira veće su količine vode koja pogoni tamošnje hidroelektrane. U želji da se ograniči uvoz nafte i energenata, na Grenlandu je u posljednjih dvadesetak godina sagrađeno pet hidroelektrana. Jače otapanje leda znači veće količine vode koja se iz središnjeg dijela otoka slijeva prema moru, čime se generira veća količina električne energije.

Premijer Kim Kielsen prije tri godine za Reuters je izjavio da otapanje leda ima svoje 'dobre i loše strane'. Promjene morskih struja zasad su donijele nešto više ribe u mreže tamošnjih ribara, ali one su nepredvidljive i lako se može dogoditi to da u skoroj budućnosti bude manje ribe i ostalih morskih plodova. Otapanje leda također ugrožava tradicionalni život stanovnika, od transporta na saonicama, što je dominantan način putovanja na Grenlandu, pa do lovljenja morskih lavova i drugih aktivnosti na ledu. Dio građevina također je podignut na permafrostu te njihova stabilnost dolazi u pitanje uz više temperature.