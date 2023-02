Tri je godine prošlo od Brexita: Ovako je razlaz s Europskom unijom utjecao na britansku ekonomiju

Točno u ponoć obilježit će se tri godine od Brexita, točnije izlaska Velike Britanije iz Europske unije. BBC je u podužem tekstu pobrojao kako se napuštanje Unije odrazilo na britansku ekonomiju

To je potaknulo strah oko toga što će se dogoditi s 550 milijardi funti teškom trgovinskom razmjenom između Ujedinjenog Kraljevstva i njegovog najbližeg trgovinskog partnera.

Sviđalo se to stanovnicima Britanije ili ne, prošle su tri godine otkako je ta država napustila Europsku uniju. Od tada je zemlja prošla kroz pandemiju koronavirusa, a ubrzo je uslijedila energetska kriza. Zbog toga je, piše BBC , bilo teško dešifrirati kakav je točno bio učinak Brexita. Najnoviji podaci sugeriraju udar na gospodarstvo, ali na neke neočekivane načine.

S druge strane, to je domaćim proizvođačima hrane olakšalo pitanje konkurencije; ekonomisti kažu da su možda dobili poticaj od 5 milijardi funti.

Slična je priča i s uvozom, količine su se vratile na razinu prije pandemije. Ali akademici s London School of Economics ističu da je cijena hrane uvezene iz EU, poput rajčice ili krumpira, porasla, možda čak za 6 posto tijekom 2020. i 2021. A to je sve bilo prije nedavne inflacije.

Na početku je došlo do pada u količini robe i usluga koju je Ujedinjeno Kraljevstvo izvezlo u EU. Nakon što su riješeni početni problemi, obujam izvoza vratio se na razinu prije pandemije, prema službenim podacima. No mogao bi se naći i argument da bi trgovinska razmjena možda i više porasla da nije bilo Brexita.

Još uvijek se vode razgovori s Indijom i članicama transpacifičkog pakta. Traju dulje nego što su se prethodni ministri nadali, ali analitičari smatraju da bi sporije pregovaranje zapravo moglo dovesti do korisnijih sporazuma.

Ujedinjeno Kraljevstvo je potpisalo nove ugovore s Australijom i Novim Zelandom, ali očekuje se da će oni donijeti samo mali poticaj trgovini, a čak će i za to trebati nekoliko godina. Osim toga, oni su kontroverzni jer neki britanski poljoprivrednici strahuju da će biti na gubitku.

Ali investicije su zastale nakon referenduma o Brexitu, jer su tvrtke i dalje oprezne s obzirom na izglede za britansko gospodarstvo. Investicije nisu bile velike čak ni prije 2016., ali da su nastavile svoj predreferendumski trend, analiza think tanka 'UK in a Changing Europe' sugerira da bi investicije bile oko 25 posto veće nego sada.

Odnos Britanije s Unijom također utječe i na to koliko će tvrtke odlučiti potrošiti na tvornice, obuku, opremu i tehnologiju. I sam ministar financija priznaje da ulaganja mogu potaknuti rast.

Izvršni direktor modnog lanca Next, Lord Wolfson i šef Wetherspoonsa Tim Martin podržali su Brexit, ali su obojica urgirali da Ujedinjeno Kraljevstvo da primi više stranih radnika.

Napuštanje EU također je značilo promjene pravila o slobodnom kretanju radnika i uvođenje imigracijskog sustava temeljenog na bodovima. To je potaknulo i neke neočekivane pritužbe.

Grupa za Brexit, Briefings for Business, tvrdi da su brojke obmanjujuće i da nema dokaza da je Brexit pogodio sektor investicija.

Studija think tankova 'Centar za europsku reformu' i 'UK in a Changing Europe' sugerira da je u Britaniji kao rezultat Brexita 330.000 radnika manje. To je možda samo 1 posto ukupne radne snage, ali sektori kao što su transport, ugostiteljstvo i maloprodaja posebno su teško pogođeni.

Nedostatak radnika rezultirao je nestašicama robe (koja se nije mogla dopremiti jer je nedostajalo vozača) i povećanjem računa za kupce.

Neki komenitraju kako će nedostatak radnika natjerati tvrtke da rade na edukaciji postojećih zaposlenika i da ulažu više.

U međuvremenu, u sektoru financijskih usluga možda je izgubljeno 7000 radnih mjesta, ali to je daleko manje od 70.000, koliko se ranije strahovalo.