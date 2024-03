Treba li u Hrvatskoj uvesti 13. mirovinu ili bi ona previše koštala zaposlene?

'Ne bih to nazvao 13. mirovinom već stimulansom ili naknadom koja bi se isplaćivala za svaku godinu radnog staža. Time bi se motiviralo ljude da duže ostanu u svijetu rada. Činjenica je da su mirovine u Hrvatskoj male, ali moramo biti svjesni da u mirovinu odlazimo rano, dugo koristimo mirovinska prava, imamo veliki broj umirovljenika i zato nas ne treba čuditi da je razmjerno mali prostor za povećanje mirovinskih prava', rekao je za tportal Bejaković.

On smatra da bi isplata 'prave' 13. mirovine bio preveliki teret za javne financije.

'To bi sigurno bilo dobro sa stanovišta umirovljenika, ali sa stanovišta zaposlenih to bi dodatni teret. Hrvatska nema male rashode za mirovinsko osiguranje. U pojedinim godinama to je 11 do 12 posto BDP-a. Kako je BDP narastao, ti su rashodi sad oko 10 posto. U slučaju uvođenja pune 13. mirovine rashodi bi dodatno porasli. Tad bi morali ili povećati doprinose ili povećati poreze ili smanjiti neke druge rashode. Ne znam jesmo li mi kao društvu spremni smanjiti rashode za obrazovanje, zdravstvo ili neku drugu namjenu koja se financira iz javnih sredstava. To je stvar društvenog konsenzusa', mišljenja je Bejaković.