Todorić objasnio otkud mu novci za skupe britanske odvjetnike

Nakon što je Visoki sud u Londonu prihvatio zahtjev o njegovih odvjetnika za odgodom, Ivica Todorić dao je intervju za N1 televiziju

Podsjetimo, Todorić je angažirao dvoje vrhunskih, a time niti malo jeftinih, britanskih odvjetnika Cherie Blair i Jamesa Hinesa.

Nedavno je izjavio kako je iz Hrvatske otišao samo s 20.000 kuna u džepu. Postavlja se pitanje otkud onda plaća svoje branitelje.

'Oni su za mene skupi, to je točno. Mi smo se s njima našli tri dana ranije i oni su plaćeni koliko je standard da se izađe na sud, nisu to nekakvi enormni novci. To mi je moja familija poslala. Moje svako plaćanje svakoga se u nulu zna. Ja to dobijem iz Hrvatske, ljudi mi uplate, zna se tko je uplatio i sve', rekao je Todorić za N1.