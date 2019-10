Tiffany's – ogrlica od 14,5 milijardi dolara koju najbogatiji Europljanin želi oko vrata

Francuski LVMH ponudio je 14,5 milijardi dolara za legendarni Tiffany's, lanac draguljarni najpoznatiji po trgovini na njujorškoj Petoj aveniji tik uz neboder Donalda Trumpa, a preuzimanje bi bio samo posljednji korak konsolidacije industrije luksuza koja se priprema za daljnju zaradu od novopečenih kineskih bogataša

Glamurozni svijet visokog luksuza ovih je dana obilježila vijest da je francuska korporacija LVMH predala neobvezujuću ponudu za kupnju legendarnog američkog lanca draguljarni Tiffany's . Obje kompanije potvrdile su informaciju, kao i to da je LVMH za Tiffany & Co. ponudio 14,5 milijardi dolara , a iz Tiffany'sa je došla i napomena da 'razmatraju' ponudu iako se trenutno ne vode aktivni pregovori.

S druge strane se našao nešto manji, ali vrlo dobro poznati Tiffany & Co. , tvrtka čije se sjedište nalazi iznad legendarne trgovine na njujorškoj Petoj aveniji. Tiffany's, čija povijest seže do prvog dijela 19. stoljeća, je proteklih pet godina poslovao relativno stabilno. Prihodi od prodaje su se kretali u rasponu od 4 do 4,4 milijarde dolara, a neto dobit između 370 i 586 milijuna.

Potencijalno preuzimanje samo je još jedan korak u konsolidaciji svjetske industrije luksuza. Švicarska kompanija Richemont koja, među ostalima, upravlja i brendovima Cartier, Montblanc i Vacheron Constantin nedavno je od kineskih investitora preuzela talijanskog draguljara Buccellati. Analitičari procjenjuju da bi LVMH, bude li to potrebno, mogao ponuditi i više za preuzimanje Tiffany'sa, ako se dioničari i menadžment ne slože s ponuđenim iznosom ili se pojavi protuponuda. Jedan od najvećih konkurenata LVMH-u je također francuska korporacija Kering unutar koje se nalaze luksuzna imena Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Brioni i druga, a koju vodi milijarder Francois-Henri Pinault.

U pozadini preslagivanja u svjetskoj industriji luksuza posljednjih godina nalazi se trka za novcem novopečenih kineskih bogataša. Nedavno je objavljeno da je po prvi puta broj Kineza koji ulaze u 10 posto najbogatijeg dijela svjetske populacije premašio broj Amerikanaca. Konzultantska kuća Boston Consulting Group (BCG) procjenjuje da se lani u segmentu luksuza potrošačke industrije potrošilo oko 920 milijardi eura i prognoziraju rast od 4 do 5 posto godišnje barem do 2025. Udio kineskih potrošača sada se kreće oko trećine, a do tada bi trebao porasti do 40 posto, predviđaju u BCG-u.

Tiffany's je jedini globalno poznati američki luksuzni brend. Osnivač Charles Lewis Tiffany je s partnerima 1837. otvorio trgovinu koja je prvotno prodavala razne kućne potrepštine. Desetak godina kasnije Tiffany se kupovinom dragog kamenja od europskih aristokrata i njihovim uvozom na američko tržište počinje fokusirati isključivo na prodaju nakita, a nekoliko godina nakon toga Tiffany u potpunosti preuzima kontrolu nad tvrtkom.