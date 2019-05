Rihanna predstavila iščekivanu modnu kolekciju, a evo koliko će koštati određeni komadi

Prije nešto više od tjedan dana, ikona stila Rihanna i francuski koncern Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) potvrdili su osnivanje nove luksuzne modne kuće Maison Fenty. Bez prevelike pompe, za nekolicinu urednika i modnih insajdera Rihanna je u francuskoj prijestolnici mode predstavila svoju prvu kolekciju

'Razmišljamo o svakom izdanju kao o drugačijem aspektu ženske garderobe i načinu na koji se ona oblači. Luksuz je u prošlosti definiran kao jedna žena, jedan brend: Svi znamo kako izgleda žena Saint Laurenta, shvatili smo kako izgleda Céline žena i to je sasvim u redu, no moramo se zapitati kako se to odnosi na modernu ženu jer ona nije samo jedna stvar, a Rihanna je savršen primjer za to', ističe Weaver.

Prvu Rihanninu kolekciju za vlastiti brend Maison Fenty krase minimalistički komadi bijelih i neutralnih tonova i puno trapera koji i sama često nosi, a tu su i predimenzionirane sunčane naočale koje su već na samom vrhu naših lista želja.