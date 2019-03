Televizija uzvraća udarac: BBC i ITV pokreću uslugu kojom će konkurirati Netflixu i Amazon Primeu

Dok BBC i ITV u Britaniji najavljuju novu uslugu koja bi trebala konkurirati iznimno popularnom Netflixu i Amazon Primeu, klasične televizije tvrde da u borbi za gledatelje one i dalje imaju svojih aduta

Dugogodišnja borba između televizija i novijih internetskih servisa koji emitiraju videosadržaje za pažnju gledatelja dodatno se zaoštrila ovih dana, nakon što su dvije britanske televizijske kuće najavile pokretanje zajedničkog servisa koji bi trebao konkurirati internetskim kompanijama. BBC i ITV najavili su da će do kraja godine na britanskom tržištu pokrenuti novu uslugu, pod imenom Britbox, preko koje će korisnici uz mjesečnu pretplatu moći gledati brojne stare i nove britanske serije i programe kad god to požele. Britbox, čija verzija već postoji na američkom tržištu, tako će biti izravna konkurencija sličnim uslugama koje pružaju poznati internetski servisi Netflix i Amazon Prime.

Ideja o takvom internetskom servisu nije nova. Još 2007. godine BBC, ITV i treća tamošnja televizija Channel 4 poželjeli su pokrenuti sličnu uslugu, no tada nisu dobili dozvolu regulatora zbog straha da će na taj način biti narušena konkurencija. Danas takvog straha nema jer Netflix ima 10 milijuna pretplatnika u Britaniji, a Amazon Prime još pet milijuna. Mada još nije objavljena cijena uz koju će se moći pristupiti Britboxu, u medijima se nagađa da će to biti u razini sadašnjih mjesečnih pretplata za slične servise, odnosno u rasponu od šest do osam funti mjesečno (cca 50 do 70 kuna).