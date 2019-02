Netflix ostaje bez još nekoliko serija: Evo gdje ćemo ubuduće gledati Marvelove uspješnice

Kako smo i ranije pisali, popularna medijska platforma za praćenje serija i filmova dobiva nove konkurente na tržištu. Velike produkcijske kuće samim time povlače svoje radove, pa Netflix po novom ostaje i bez nekoliko popularnih Marvelovih serija

Nakon 'Prijatelja', 'Teorije velikog praska' i ostalih naslova koje potpisuje WarnerMedia , Netflix uskoro ostaje bez još popularnih serija i filmova. Nedavno je Netflix prekinuo emitiranje serije 'Friends From College' i to nakon dvije sezone prikazivanja.

'Treća sezona serije 'Friends from College' neće se emitirati kod nas', kazao je prije nekoliko dana redatelj Nicholas Stoller, a istu je vijest naknadno potvrdio i direktor Netflixa - Reed Hastings. Hastings je naglasio kako se određene emisije gase zbog loše gledanosti istih, no brojke i statistike nikada nije objavio javno. Još prije dvije godine vodeći čovjek Netflixa pričao je kako se treba napraviti čistka na njihovoj platformi.

'Kod nas trenutno ima previše podataka. Uvijek nadahnjujem svoj tim ljudi da bude hrabriji i riskira s novim stvarima. Govorim im da probaju lude stvari jer onda dobivamo nove pobjednike. Primjerice serija '13 Reasons Why' doživjela je nevjerojatan uspjeh na tržištu, a nas je to jako iznenadilo jer nismo to uopće očekivali.'

Gotovo identičan scenarij dogodio se seriji 'Travelers' čija je glavna zvijezda Eric McCormack objavio gledateljima početkom godine da se nakon dvije sezone i otkupljene treće, četvrta koja je također snimljena ipak neće prikazivati na Netflixu.