Dolar je prema košarici valuta oslabio i u drugom tjednu nove godine, pri čemu je tečaj eura dosegnuo najvišu razinu u tri godine jer se procjenjuje da bi Europska središnja banka mogla početi smanjivati monetarne poticaje i prije nego što se očekivalo.

"Svi znamo da postupno smanjenje ECB-ovih poticaja slijedi, no sada se radi o vremenskom okviru, a zapisnik s posljednje sjednice sugerirao je da je među dužnosnicima sve veća podijeljenost po pitanju predugog čekanja. Što prije tržišta shvate da slijedi kraj poticajnim mjerama, počet će se pitati što je sljedeći korak u ECB-u, a to je podizanje kamatnih stopa. To sada još nije uračunato u cijenu", kazao je valutni analitičar banke ING Petr Krpata.

Osim prema euru, dolar je oslabio i prema japanskom jenu, pa je njegov tečaj skliznuo na najniže razine u šest tjedana od 111 jena.

Jačanje jena posljedica je nedavne odluke japanske središnje banke o blagom smanjenju programa kupnje državnih obveznica, što predstavlja prvu naznaku da bi uskoro mogla krenuti prema normalizaciji monetarne politike.