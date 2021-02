Sve smo bliže uvođenju neke vrste 'covid putovnice', pitanje je kako bi se koristila i čemu će služiti

Završen je dvodnevni video sastanak na vrhu čelnika vlada i država članica EU, koji se najviše bavio zajedničkom borbom protiv pandemije. Budući da je stanje još daleko od potpunog stavljanja zaraze pod kontrolu, dogovoreno je da se poveća proizvodnja i ubrza distribucija cjepiva kako bi se cijepljenje stanovništva znatno ubrzalo. Problematiziralo se i pitanje dokumenta o cijepljenju

Termin "zelena covid putovnica" upotrebljavao je na summitu austrijski kancelar Sebastian Kurz, iako je dokument o kojem se razgovaralo daleko od putovnice, javila je novinarka HRT-a Jasna Paro za Dnevnik.

'Na summitu se razgovaralo o digitalnom zdravstvenom dokumentu koji bi imao informaciju o cijepljenju. Južne države od Grčke do Portugala podupiru takav dokument, dok su zemlje poput Francuske i Njemačke dosta oprezne jer se boje da bi to dalo lažnu sigurnost onima koji je imaju, obzirom na to da se još ne zna koliko traje imunitet, kako na cjepiva reagiraju novi sojevi te mogu li ljudi koji su cijepljeni širiti zarazu. Problem je i pitanje osobnih sloboda i temeljnih prava. Ako bi to bila propusnica za kretanje, problematizira se pozicija oni koji je iz bilo kojih drugih razloga nemaju, pa dolazi do diskriminacije. Postoji konsenzus da se ide zajedničkom sveeuropskom potvrdom, da se izradi interoperabilni sustav na razini EU, za što trebati tri mjeseca, a imala bi informaciju o cijepljenju, je li osoba testirana i je li preboljela COVID-19. O pitanjima kako bi se koristila i za što će služiti onima koji je imaju još će se raspraviti. Sljedeći summit je u ožujku', izvijestila je Paro.