Svaki iznajmljivač koji radi s Booking.comom ovo mora znati, inače će se naći na meti poreznika

Tomislav Fain, predsjednik nacionalne Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA), tvrdi kako velik broj malih iznajmljivača koji se oglašavaju preko Booking.coma ne plaća PDV. Provjerili smo u Poreznoj upravi je li to istina

'O tome već godinama govorim, ali nitko, nažalost, ne reagira. Problem je to što većina iznajmljivača ne zna da to treba plaćati. Iznajmljivači imaju ugovor s Booking.comom, kojim se agencija zaštitila tako da je obvezu plaćanja PDV-a prebacila na iznajmljivača. Nažalost, rijetko tko to plaća, a u pitanju su ogromne cifre', izjavio je Farin za Slobodnu Dalmaciju, dodajući kako je na Poreznoj upravi da to kontrolira.

Jesu li točne sumnje šefa UHPA-e da velik broj iznajmljivača ne plaća PDV, priupitali smo poreznike. Oni su za tportal ustvrdili kako se od srpnja 2017. sustavno provodi kontrola među iznajmljivačima i da imaju sve pod kontrolom.

'S internetskim platformama koje imaju sjedište u drugim zemljama komuniciramo sukladno domaćim i međunarodnim propisima, preko poreznih uprava drugih država, te su putem razmjene podataka dobiveni podaci o iznajmljivačima koji oglašavaju svoje apartmane u Hrvatskoj, a koji služe za kontinuiranu provedbu aktivnosti provjere ispunjavanja poreznih propisa', poručili su iz Porezne.