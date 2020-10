Strukovne udruge podržavaju Marićevo rasterećenje dohotka, ali imaju i brojne primjedbe. Pogledajte što žele

Početkom listopada Ministarstvo financija je u javno savjetovanje uputilo zakonske prijedloge iz petog kruga porezne reforme. U javnoj raspravi najviše komentara i prijedloga stiglo je na izmjene zakona o porezu na dohodak. Provjerili smo podržavaju li strukovne udruge i građani Marićev paket te što bi još mijenjali u oporezivanju dohotka

Podsjetimo, predloženim izmjenama Zakona o porezu na dohodak od početka iduće godine smanjile bi se porezne stope, i to stopa od 36 posto na 30 posto, a od 24 na 20 posto dok bi se s 12 na 10 posto smanjila stopa koja se primjenjuje pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti (kao što su npr. iznajmljivači stanova ili apartmana).

Ne mijenjaju se ni porezne osnovice , a smanjenje stopa znači da bi se na poreznu osnovicu do 30.000 kuna mjesečno od početka iduće godine primjenjivala stopa od 20 posto, umjesto sadašnjih 24 posto, a na poreznu osnovicu iznad 30.000 kuna stopa od 30 posto umjesto sadašnjih 36 posto.

AmCham predlaže i uvođenje neoporezivog dodatka za rad od kuće u vidu neoporezive fiksne naknade za troškove nastale uporabom vlastite opreme radnika i druge troškove vezane uz obavljanje poslova (trošak interneta, službenog mobitela, trošak struje, vode, centralnog grijanja). Pritom navode primjer Slovenije u kojoj je propisan mjesečni neoporezivi dodatak za rad od kuće u iznosu do pet posto plaće.

'Ovakva tehnika izračuna dovodi do ekstremno visokog poreznog opterećenja, pri čemu dolazi do efektivne porezne stope koja može dosegnuti čak 153,17 posto ako osoba ulazi u viši porezni razred', pojašnjavaju iz komore. Stoga predlažu da se po uzoru na susjedne zemlje (Mađarska, Austrija, Slovenija) tržišna vrijednost primitka u naravi smatra bruto vrijednošću za potrebe plaćanja poreza i doprinosa.

U HOK-u se zalažu i za izjednačavanje poreznog statusa mladih obrtnika s mladim radnicima pri korištenju olakšica za zapošljavanje. Smatraju da se i mladim obrtnicima koji pokreću obrt trebaju omogućiti oslobođenja prilikom obračuna poreza na dohodak od 100 posto plaćanja poreza za mlade do 25 godina, odnosno 50 posto za mlade do 30 godina.

Također, traže da se ukine obveza plaćanja mjesečnih akontacija poreza na dohodak do kraja 2021. u svrhu pomoći obrtnicima kako bi prevladali koronakrizu.

Predlažu i uvođenje nove neoporezive naknade za paušalno pokriće troškova radnika i vlasnika obrta za rad od kuće, i to do 500 kuna mjesečno. Kad je riječ o postojećim neoporezivim naknadama, zalažu se za povećanje naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s dvije na tri kune po prijeđenom kilometru, prigodne nagrade (božićnice, regres) s 3000 na 5000 kuna, novčane nagrade za rezultate s 5000 na 12.000 kuna, dara u naravi sa 600 na 1000 kuna te dara djetetu do 15 godina starosti sa 600 na 800 kuna.

Udruga Glas poduzetnika zadovoljna je predloženim smanjenjem poreznih stopa, ali traže i povećanje neoporezivog dijela dohotka na 5000 kuna. Pritom naglašavaju kako treba voditi računa o fiskalnom izravnavanju prihoda lokalne samouprave kroz manji prirez koji će se generirati navedenom reformom.

'Svaki fiskalno negativni učinak na lokalnu samoupravu valjalo bi neutralizirati kroz rashodovnu stranu lokalne samouprave, umjesto novih poreznih opterećenja za građane i tvrtke. Konkretno to podrazumijeva uštede na racionalizaciji broja lokalnih jedinica i njihovih službenika', navode iz Glasa poduzetnika.