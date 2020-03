Štromar: Više od 21 tisuća prijava za analizu oštećenja objekata

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar izvijestio je u četvrtak da je do sada podneseno više od 21 tisuću prijava za analizu oštećenja objekata zbog potresa u Zagrebu

"Imamo do sada više od 21 tisuću pojedinačnih prijava, neke prijave se dupliraju. No ekipa na terenu sve to prati, objedinjava, radi intenzivno, a dosad je obrađeno već oko 2,5 tisuće predmeta", izjavio je Štromar novinarima uoči početka sjednice Vlade.

Štromar je izvijestio i da se priprema zakon koji će omogućiti da se brže, jednostavnije i efikasnije riješi stambeno pitanje građana u Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji čiji su domovi pogođeni potresom.

Kaže da je već više od 80 posto priprema za zakon već odrađeno, surađuju s Građevinskim fakultetom, Gradom Zagrebom i Ministarstvom kulture, a nada se da će se vrlo brzo naći u proceduri.

Po donošenju zakona Vlada će odmah donijeti i program, a Štromar ističe kako je želja da sve "bude brže, s manje birokracije i što efikasnije".