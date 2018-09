Štrajk u 3. maju prekinut, radnici na radnim mjestima, no materijala za rad nema

Radnici riječkog Brodogradilišta 3. maj u ponedjeljak su došli na svoja radna mjesta, a Štrajkaški odbor odlučio je da se štrajk, koji je u petak stavljen u mirovanje, prekida, izjavio je predsjednik Štrajkaškog odbora Veljko Todorović

Član Štrajkaškog odobra i glavni povjernik Sindikata metalaca Hrvatske u 3. maju Juraj Šoljić potom je, kao predstavnik radnika u NO, po drugi puta zatražio sazivanje hitne sjednice NO.

Predsjednik Kriznog stožera odbora Predrag Knežević najavio da će najprije zatražiti izvanrednu sjednicu Nadzornog odbora (NO) i sastanak s predstavnicima Uljanik grupe.

"Ponovit ću svoj zahtjev za sazivanjem hitne sjednice NO društva te molim da se sukladno Poslovniku o radu hitno sazove sjednica NO na kojoj bismo analizirali stanje u 3.maju, zaposlenost, dugovanja i donijeli zaključke o daljnjim smjernicama rada. Najprije treba prihvatiti činjenice da je direktor vratio mandat te imenovati novu Upravu – i to kriznu, bez obzira na sadašnji vakum u Uljaniku", naveo je Šoljić u zahtjevu. Rekao je kako 3. maj nema vremena čekati da se vlasnik ili sad već bivša uprava Uljanika sjeti 3. maja i njegovih 1326 zaposlenika.

"Podsjetit ću da u trenutku kad društvo bilježi gubitak preko 151 milijuna kuna, kad imamo rezervaciju 133 milijuna kuna, i nekakvih obaveza prema povezanim društvima preko 118 milijuna kuna, uz dug dobavljačima preko 159 milijuna kuna, dosadašnju Upravu smatram odgovornom za sadašnje stanje", naveo je Šoljić dodavši da će takvim poslovanjem 3. maj na kraju godine ostvariti ogroman gubitak.

Šoljić je poručio da "3. maj nema vremena, da se gomilaju novi gubitci, a neizvjesnost je sve veća".