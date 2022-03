Stižu vaučeri za struju i grijanje: Provjerili smo tko sve ima pravo na financijsku pomoć, kako je iskoristiti i koje papire treba prikupiti

Vlada je ovoga tjedna usvojila paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata. Među njima su i vaučeri za socijalno ugrožena kućanstva te energetski dodaci umirovljenicima. Provjerili smo tko sve ima pravo na novčanu pomoć te kako i kada će je moći ostvariti

Pravo na subvenciju troškova energije može se iskoristiti u poslovnici Financijske agencije prilikom plaćanja računa za troškove energije uz predočenje osobne identifikacijske isprave, rješenja kojim je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova energije.

Energetski dodatak za umirovljenike

Država će pomoći i umirovljenicima isplatom jednokratnog dodatka radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata.

Taj tzv. energetski dodatak odnosi se na 721.000 umirovljenika s mirovinom do 4000 kuna, a iznos se kreće od 400 do 1200 kuna, ovisno o visini mirovine.

Tako će umirovljenici koji imaju mirovinu do 1500 kuna dobiti jednokratnu naknadu u iznosu od 1200 kuna, oni s mirovinom od 1500 do 2000 kuna naknadu od 900 kuna, oni s mirovinom od 2000 do 3000 kuna naknadu od 600 kuna, a oni s mirovinom od 3000 do 4000 kuna dobit će naknadu od 400 kuna. Ukupan iznos te mjere za umirovljenike iznosi 480 milijuna kuna.