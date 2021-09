Stižu izmjene zakona o obnovi, građani će moći sami obnavljati kuće i stanove pod stručnim nadzorom

Prijedlog zakona o obnovi očekuje se za mjesec i pol. U međuvremenu će proći javnu raspravu te bi trebao biti usvojen u Hrvatskom saboru po hitnom postupku, najavio je ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Darko Horvat u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog".

Izmjene i dopune Zakona o obnovi pripremit će se do kraja tjedna. Bit će sigurno javna rasprava, kazao je Horvat i dodao kako će on predložiti da bude 15 dana, a da zakon nakon toga ide u hitnu proceduru.

- Moramo uvesti europske pragove da bi se pojednostavnila i ubrzala javna nabava. Ljudi trenutačno nemaju vlastitu likvidnost da bi nešto započeli, pa će i tu država morati uvesti određene mehanizme predfinanciranja i jednostavno ostati na tome da strogo i pravično kontrolira na koji način se sve to izvodi, dodao je.

Dekan Građevinskog fakulteta Stjepan Lakušić istaknuo je da je kao prvi problem detektirano to da se "nije moglo paralelno napraviti inženjerski posao, provedba projektiranja i izrada dokumentacije te upravno-pravni postupci, kako bi imali sve ostvareno".

- To vam je kao da imamo dokument na njemačkom, a živimo u Hrvatskoj. To se iskristaliziralo da naprosto ne ide, kazao je Lakušić. Istaknuo je da je dio pripreme dokumentacije u vezi s objavama javnih natječaja išao malo sporije nego što se očekivalo. Samim time i one institucije koje su trebale dobiti veliki dio sredstava, opet su kasnile u tom dijelu. Opet nas hvata vrijeme hoćemo li uspjeti sve odraditi, kazao je Lakušić.

Osim toga, navodi, nije se možda radilo na samoj edukaciji radnika koji će raditi s "takvim materijalima u specifičnim uvjetima". Obnova u urbanom dijelu je puno zahtjevnija nego kada se rade novogradnje, dodao je.