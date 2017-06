Stiže povrat poreza za više od milijun građana

Početkom svibnja Porezna uprava počela je građanima slati prva porezna rješenja za povrat ili doplatu poreza na dohodak. Do kraja mjeseca otpremljena su ukupno 958.643 rješenja, a većina građana ostvarila je pravo na povrat poreza, doznajemo iz Porezne uprave

Godišnji obračun poreza i prireza na dohodak za 2016. godinu za većinu građana automatski se izrađuje u posebnom postupku. Prijavu su samostalno morali dostaviti samo privatnici (obrtnici i slobodna zanimanja) koji vode poslovne knjige te građani s oporezivim prihodima o kojima Porezna uprava nije imala saznanja.

Svim građanima kojima se u posebnim postupku utvrdi razlika za uplatu ili povrat Porezna uprava je dužna do 30. lipnja dostaviti privremeno porezno rješenje, a na to rješenje moguće je do 1. kolovoza podnijeti prigovor.

Kako doznajemo iz Porezne uprave, dostava privremenih poreznih rješenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak te razlici za uplatu ili povrat poreza za 2016. godinu započela je 3. svibnja, a 31. svibnja poreznim obveznicima otpremljena su ukupno 958.643 rješenja.

Dobra vijest je to da većina poreznih obveznika može očekivati povrat poreza. Prema procjenama Porezne uprave, građana kojima po godišnjem obračunu poreza i prireza na dohodak za 2016. godinu proizlazi razlika za povrat je 1.087.963, a očekuje se da će porez morati uplatiti 99.651 obveznik.