Spremate se u mirovinu, a ne znate odakle krenuti? Ovo su svi koraci koje morate poduzeti prije jedne od najvažnijih odluka u životu

Kada se približi vrijeme za odlazak u mirovinu, trebate donijeti niz odluka o kojima će ovisiti vaša primanja u starosti. Provjerili smo o čemu sve morate voditi računa kako biste odabrali najbolje rješenje

S obzirom na to da ste doprinose uplaćivali u I. i II. mirovinski stup , izračun će se sastojati od dva prikaza: informativnog izračuna HZMO-a (za I. stup) i informativnog izračuna mirovine mirovinskih osiguravajućih društava (za II. stup).

Prvi model je pojedinačna doživotna mirovina koju primate do kraja svojeg života bez prava nasljeđivanja.

Treći model je pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem: od pet do 20 godina (Raiffeisen MOD) ili od pet do 30 godina (HRMOD). Ako je, primjerice, zajamčeno razdoblje 20 godina, u slučaju smrti korisnika tijekom tih 20 godina mirovina se nastavlja isplaćivati odabranom nasljedniku do kraja cijelog zajamčenog razdoblja.

Četvrti model je zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem: od pet do 20 godina (Raiffeisen MOD) ili od pet do 30 godina (HRMOD). Ako je, primjerice, zajamčeno razdoblje 20 godina, u slučaju smrti i korisnika i supružnika mirovina se nastavlja isplaćivati odabranom nasljedniku do kraja cijelog zajamčenog razdoblja.

Kod četvrtog modela postoji i zakonska obaveza kada se on baš mora ugovoriti. Primjerice, kada bračni drug u trenutku ugovaranja mirovine ima navršenih 50 godina, a nema vlastitih prihoda, tada korisnik mora ugovoriti zajedničku mirovinu. U tom slučaju, ako nositelj mirovine umre, mirovina pripada njegovu bračnom drugu.

Ako ste se odlučili za isplatu iz II. stupa, možete zatražiti i jednokratnu isplatu od 15 posto svoje mirovinske štednje iz obveznog mirovinskog fonda, ali samo ako vam je mirovina 15 posto veća od zakonom zajamčene najniže mirovine iz I. stupa.

Aktiviranje mirovine iz III. stupa

Ako ste, uz obaveznu mirovinsku štednju, uplaćivali i dobrovoljnu (III. stup), mirovinu s osnova dobrovoljne kapitalizirane štednje možete početi primati već s 55 godina, prije ostvarivanja prava na mirovinu iz I. i II. mirovinskog stupa.

Dobrovoljnu mirovinsku štednju možete, osim putem MOD-a, primati putem mirovinskog fonda ili osiguravajućeg društva.

Visina mirovine kao i kod mirovine iz II. stupa ovisi o odabranom modelu isplate.