Špekulanti već iskorištavaju krizu: Cijena kave trenutno ruši rekorde, a bit će još gore

Izvor: Profimedia / Autor: Igor do Vale / ddp USA / Profimedia

Rastuća globalna potražnja i moguće carine u SAD-u

Globalna potražnja za kavom pogoršava situaciju. Stručnjaci za lanac opskrbe ističu da sve veći broj ljubitelja kave, osobito onih koji preferiraju kvalitetnije napitke od arabice, povećava pritisak na ograničene zalihe.

'Rast potražnje za otmjenijim napicima od arabice, u kombinaciji s dugim periodom potrebnim za uzgoj novih biljaka, izaziva probleme u opskrbi', izjavio je Christopher Tang, profesor na UCLA.

Dodatni pritisak mogao bi doći iz SAD-a. Tijekom kampanje je novoizabrani predsjednik Donald Trump najavio mogućnost univerzalnih carina na robu iz inozemstva. Iako su trenutačni planovi usmjereni na Kanadu, Meksiko i Kinu, proširenje carina na zemlje poput Brazila, Kolumbije i Vijetnama značajno bi povećalo cijene uvozne robe, uključujući kavu. Prema procjenama think tanka Third Way, potencijalne carine mogle bi povećati cijenu funte kave za 0,23 dolara.

Europske zalihe i logistički problemi u Brazilu

Opskrba kavom nije samo problem za SAD. Europske zemlje također gomilaju zalihe uoči novih pravila Europske unije, a koja zahtijevaju dokaz da uvozna roba nije uzgojena na iskrčenoj zemlji. Iako je provedba zakona odgođena za godinu dana, ovaj je propis već povećao uvoz kave u Uniju.