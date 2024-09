Rade 37 sati tjedno i imaju neograničeni dopust: 'Sve savršeno funkcionira'

'Pioniri smo na slovenskom tržištu u neograničenom plaćenom dopustu, prije 10 godina je to predložio kolega koji puno putuje, a budući da je naš direktor takav vizionar, rekli smo, dobro, probat ćemo. To funkcionira savršeno već 10 godina', objašnjava direktorica općih službi u tvrtki Breda Kodba.

Dodaje kako tvrtka percipira veću lojalnost, zadovoljstvo i produktivnost zaposlenika.

'Neograničeno plaćeni dopust je jedna od boljih pogodnosti. Osjećaj slobode na početku ljeta, koji imate kad planirate svoj dopust, nema cijenu', kaže voditelj marketinga Dejan Hojnik.

Osim odgovornosti za obavljeni posao, pravilo je da djelatnik koji vas zamjenjuje odobri dopust. Zaposlenici su u prosjeku koristili otprilike dva dana više godišnjeg odmora nego što bi im inače po zakonu pripadalo. 'Mlađi radije uzimaju dan-dva više godišnjeg odmora, stariji ljudi čak i dan-dva manje', dodaje Kodba.

Uz navedene pogodnosti, zaposleni imaju odmor od 45 minuta, besplatan doručak i ručak koji im svakodnevno priprema kuhar, besplatne sportske aktivnosti i radno vrijeme od najviše 37 sati.

'Općenito imamo 37-satno radno vrijeme, ali nudimo i jednu pogodnost, a to su dva slobodna sata za sportske aktivnosti. Imamo fitness, ples, a za neke individualne sportove, uglavnom oni koji se bave sportom, tvrtka nam je dala dva dodatna sata tjedno. To znači da ćemo uskoro doći do 35-satnog radnog dana', kaže Kodba.