Slovenci produžili mandat direktoru nuklearke Krško bez suglasnosti hrvatske strane

Slovenska GEN Energija na novi je mandat predsjednika Uprave Nuklearne elektrane Krško imenovala Stanu Rožmana, a učinila je to bez suglasnosti hrvatskog suvlasnika, Hrvatske elektroprivrede, iz koje u srijedu ponavljaju da ne osporavaju pravo slovenskoj strani na imenovanje predsjednika Uprave, ali i da očekuju da ne opstruira pravo HEP-u da imenuje svog člana Uprave NE Krško

"S obzirom da je 9. travnja 2018. istekao mandat Stanislavu Rožmanu, GEN energija je 10. travnja 2018., bez suglasnosti HEP-a neposredno imenovala 70-godišnjeg Rožmana na još jedan petogodišnji mandat, do 2023. godine. Ukoliko se na predstojećoj sjednici Skupštine ne postigne suglasnost oko njegova jednostranog imenovanja, kao i oko zamjene Hrvoja Perharića odgovarajućim kandidatom Hrvatske elektroprivrede koju GEN energija osporava, izgledno je da će se zbog jednostranih odluka direktora GEN energije Martina Novšaka pokrenuti ad hoc poslovno tehnička arbitraža", kažu u HEP-u.

List navodi kako je u pozadini spora suvlasnika oko imenovanja dvočlane uprave nastojanje hrvatskog suvlasnika da imenuje svog novog člana Uprave umjesto Hrvoja Perharića, koji u Upravi predstavlja hrvatskog suvlasnika već 13 godina, a mandat mu istječe početkom studenoga iduće godine.

Prema pisanju "Dela", HEP inače nema rezervi da Rožman ostane na čelu Uprave NE Krško, ali se poziva na pravo da HEP odluči o članu Uprave koji će predstavljati hrvatskog suvlasnika. GEN Energija to je interpretirala kao pokušaj "vezane trgovine" te je zamjenu hrvatskog člana Uprave odbila pa "Perharić, kojega bi Hrvati voljeli smijeniti, za sada ostaje hrvatski član Uprave", navodi list.

Prenosi i ocjenu neimenovanog izvora da bi situacija mogla biti problematična s obzirom na odnos suvlasnika nuklearke.

"Jednostranim imenovanjem Uprave moglo bi doći do trenja između Slovenije i Hrvatske", kazao je anonimni izvor, objašnjavajući kako bi to u budućnosti moglo biti vidljivo prilikom usvajanja poslovnih izvješća i poslovnih planova, a možda bi moglo doći i do zamjene hrvatskih članova u Nadzornom odboru NEK-a.