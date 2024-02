Slovenci objavili cijene paušala u hrvatskim kampovima: Do 90 posto skuplje, a mjesta već sad - nema!

Povećanom broju noćenja uvelike su pridonijeli i all inclusive gosti, kojih je još uvijek najviše u kampovima u Istri i Kvarneru. Cijene paušala za cijelu sezonu u 2024. ponovno su više, što je prvenstveno rezultat općeg rasta cijena u turizmu diljem Europe, više su i redovne cijene kampova, a samim time i paušali.

Poskupljenja se značajno razlikuju ovisno o kampu. Primjerice, u kampovima u Premanturi, Novigradu, Savudriji, Poreču, Punatu na Krku te na Cresu cijene su veće od 100€ do 200€ nego prošle godine, u kampovima u Vrsaru i Fažani od 300-400€, na Lošinju od 500-700€. Najviše je poskupio paušal u Valamarovim premium kampovima kao što su Lanterna, Ježevac i Krk gdje su cijene porasle od 15 do 30 posto, a u kampu Padova na Rabu paušali na parcelama uz bazen ili more poskupili su čak do 90 posto.