Skočila prodaja električnih automobila, jedna zemlja se ističe kao najveće tržište

Slijedi Europa s 2,6 milijuna i povećanjem prodaje za 30 posto. Glavna su tržišta bili Njemačka s 545.000 novih električnih automobila, za 43 posto više nego u 2024., te Ujedinjeno Kraljevstvo sa 473.000 i stopom rasta od 34 posto, i Francuska s 327.000 i 12-postotnim rastom u odnosu na 2024. godinu.

Prodaja u Kini porasla je za 33 posto, uz gotovo devet milijuna novih električnih automobila.

Lani je na tržištima širom svijeta prodano ukupno oko 13,7 milijuna novih električnih vozila , utvrdili su PwC Autofacts i Strategy& u analizi vodećih svjetskih tržišta.

SAD zadržao razinu 2024. godine

Prodaja u SAD-u zadržala se, više-manje, na razini iz 2024., uz 1,2 milijuna novih električnih vozila. U četvrtom tromjesečju potonula je za 31 posto, odražavajući ukidanje poreznih olakšica krajem rujna.

U idućim godinama prodaja bi trebala rasti nešto sporijim tempom, procjenjuju analitičari, a plug-in hibridi možda su već dosegnuli vrhunac, nagađaju u PwCu.

U četvrtom tromjesečju broj registracija plug-in hibrida pala je diljem svijeta, zrcaleći silazni trend na kineskom tržištu, koje mnogi analitičari smatraju vjesnikom novih globalnih trendova.