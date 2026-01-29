kineska potražnja

Skočila prodaja električnih automobila, jedna zemlja se ističe kao najveće tržište

I.K./Hina

29.01.2026 u 13:13

Električni automobil na punionici/ilustracija
Električni automobil na punionici/ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Gints Ivuskans / Alamy / Alamy / Profimedia
Prodaja električnih automobila u svijetu poskočila je u 2025. godini za 30 posto, a daleko najveće tržište bila je ponovo Kina, pokazalo je istraživanje PwC Autofactsa i Strategy&.

Lani je na tržištima širom svijeta prodano ukupno oko 13,7 milijuna novih električnih vozila, utvrdili su PwC Autofacts i Strategy& u analizi vodećih svjetskih tržišta.

Prodaja u Kini porasla je za 33 posto, uz gotovo devet milijuna novih električnih automobila.

Slijedi Europa s 2,6 milijuna i povećanjem prodaje za 30 posto. Glavna su tržišta bili Njemačka s 545.000 novih električnih automobila, za 43 posto više nego u 2024., te Ujedinjeno Kraljevstvo sa 473.000 i stopom rasta od 34 posto, i Francuska s 327.000 i 12-postotnim rastom u odnosu na 2024. godinu.

SAD zadržao razinu 2024. godine

Prodaja u SAD-u zadržala se, više-manje, na razini iz 2024., uz 1,2 milijuna novih električnih vozila. U četvrtom tromjesečju potonula je za 31 posto, odražavajući ukidanje poreznih olakšica krajem rujna.

U idućim godinama prodaja bi trebala rasti nešto sporijim tempom, procjenjuju analitičari, a plug-in hibridi možda su već dosegnuli vrhunac, nagađaju u PwCu.

U četvrtom tromjesečju broj registracija plug-in hibrida pala je diljem svijeta, zrcaleći silazni trend na kineskom tržištu, koje mnogi analitičari smatraju vjesnikom novih globalnih trendova.

tportal
DRVNO-PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

DRVNO-PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

HUP: Za spas 30.000 radnih mjesta nužna je promjena poslovnog modela
TPORTALOV VODIČ

TPORTALOV VODIČ

Provjerili smo tko ima pravo na povrat poreza i kako izvući maksimalni iznos
svjetska tržišta

svjetska tržišta

Nije jasno kad će Fed smanjiti kamatne stope: Ulagači na oprezu

