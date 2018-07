Siguran posao nakon fakulteta? Da, ako upišeš ove studije!

Cijela generacija maturanata u ovom periodu donosi jednu od najvažnijih životnih odluka - što studirati? Izbor je danas uistinu velik, no oni koji si žele osigurati najveće šanse za uspješnu budućnost, bili maturanti ili traže dodatno obrazovanje, trebali bi ozbiljno razmisliti o ova tri studija

I u tom grmu leži zec. Iako se tržište rada oporavlja i ima sve više posla i za visokokvalificirane radnike, borba za posloprimce vodi se prvenstveno na tržištu uslužnih djelatnosti i to isključivo unutar turizma. Najtraženija zanimanja u Hrvatskoj su već dvije godine zaredom konobari, prodavači, kuhari, čistačice i pomoćni kuhari.

Hrvatsko se tržište rada u posljednjih godinu dana otvorilo. Sve veća potražnja za radnom snagom dovela je i do naglog rasta cijene rada. Danas se poslodavci bore za kvalitetnog radnika, nudeći razna obećanja, povišice i povlastice, a potražnja za radnom snagom došla je do točke kada Vlada Republike Hrvatske uvozi radnike kako bi spasila turističku sezonu.

Digitalno doba ne dolazi, ono je već odavno ovdje. Svijet u kojem živimo sve je više svijet interneta stvari, povezanosti i binarnih kodova koji nam olakšavaju, ali i određuju svakodnevicu. Znanje primijenjenog računarstva znanje je koje pokreće moderne ekonomije i društva, a oni koji ga posjeduju određuju gospodarstvo svojih država.

Tržište rada to prepoznaje jako dobro. Programski inženjeri već desetak godina čine polovinu ukupnog broja novozaposlenih u hrvatskom IT sektoru, sa stalnim trendom porasta potražnje, dok su sistemski inženjeri druga najtraženija skupina IT stručnjaka među domaćim poslodavcima.

Programsko i sistemsko inženjerstvo dvije su strane istog novčića i rezultate rada tih programera susrećemo svaki dan. Sve mobilne, web i desktop aplikacije koje koristimo napravio je programski inženjer, dok su razvoj i održavanje informacijskih i komunikacijskih sustava koji omogućavaju poslovanje i izvršavanje aplikacija u domeni sistemskih inženjera.

Kako su drugačije stvari u fokusu obje skupine, i znanje koje se stječe studiranjem bit će bitno drugačije. U maniri poslovice koja kaže 'koliko jezika znaš, toliko vrijediš', najveće bogatstvo primijenjenog računarstva je poznavanje programskih jezika (i platformi za razvoj aplikacija i rješenja).