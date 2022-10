Sezona bijeloga tartufa odavno počela, no njih nema

Početkom rujna, već tradicionalno, otvara se sezona lova na bijeli tartuf i sada bi se naveliko trebao vaditi. No, tartufa nema pa nema, zbog čega mu cijene lete u nebo. Krivci za nestašicu te delicije su dugotrajna suša i toplo tlo zbog čega se gomolji nisu mogli razviti. No, nada da će ih u nastavku sezone ipak biti postoji. Obilne su kiše ipak nekom bile od koristi

No, ove godine je još gore. Sve se više terena prolazi, a ulovi su sve mršaviji. Gomolji koji se nađu sitni su i nisu baš kvalitetni. Prosječno se godišnje u Motovunskoj šumi ubere između pet i osam tona tartufa. Ove će ga biti višestruko manje, pogotovo bijelog, prenosi HRT.

Gdje su tartufi, to se pitaju svi tartufari. Sezona bijeloga tarufa odavno je počela, a njih nema. Boris Lakošeljac u tarufarstvu je 40 godina. 'Tako mižerno kao ove sezone se ne sjećam da je bilo. Bilo je 2012. isto jaka suša, tartufa je bilo malo i bili su sitni', kaže.

U gastronomiji je najcjenjeniji. No, ugostitelji su sretni ako ga uspiju kupiti od tarufara. 'Kad su ručkovi startaš sa bijelim tartufom koliko ih imaš i kad ih više nemaš, nastaviš sa crnim. Crni nije loš ove godine i on je skup', kaže Robert Marušić, ugostitelj.



No, bijeli je po cijeni zlata. Za ekstra kvalitetu spominju se basnoslovne cijene. 'Kad govorimo o velikim cijenama 35 tisuća kuna to nisu cijene nikad od tartufara bile. To su cijene po etabliranim trgovinama, po restoranima. Mi dobivamo puno, puno manje', kaže Darko Muzica, predsjednik Udruge tartufara Istre.



Situaciju će možda popraviti nedavne kiše. Do kraja prosinca, do kada se bijeli tartuf bere, vjerojatno će se nešto gomolja razviti.