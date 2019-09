Severina, Rasta, Biver, izbor najboljeg političkog PR-ovca godine i kako se transformira TV

Brojne inozemne predavače predvode Sara Fischer iz Axiosa i Sarah Marshall iz Voguea. Party program rezerviran za Let 3, Diskobajagi, Električni orgazam, Pilote te brojne DJ-e

Od tema na kojima će se diskutirati o stanju na TV tržištu ističe se A Brave New World: How Will The TV World Transform? na kojem će vodeći igrači iznijeti svoja mišljenja kako će se razviti regionalni TV i content ekosustav. Na Weekendu će biti i riječi o tome zašto globalne TV produkcije sve više biraju regiju za snimanje najpoznatijih serija i filmova te što moramo napraviti da od toga napravimo ozbiljan business?

Niz predavanja i rasprava bit će posvećeno digitalnim temama, od kojih izdvajamo panel diskusiju o umjetnoj inteligenciji za koju se pitamo predstavlja li opasnost za život čovjeka na koji smo danas navikli. Predavanje o tome kako evolucija turizma otvara brojne prilike za stručnjake iz marketinga i komunikacije održat će poznati španjolski stručnjak Eulogio Bordas.

Direktor programa Weekend Media Festivala Nikola Vrdoljak istaknuo je: “Weekend i ove godine okuplja najrelevantnije stručnjake iz regije koji će raspravljati o događajima koji su obilježili godinu iza nas i trendove koje očekujemo u nadolazećem razdoblju. Ove godine dominiraju teme iz TV businessa, proizvodnje contenta, novinarstva, kao i niz aktualnih poslovnih tema s kojima se u različitim oblicima susreću komunikacijski i business profesionalci u svim zemljama regije. Niz inozemnih stručnjaka s nama će podijeliti znanja i prakse najrazvijenijih zemalja Europe i Amerike.“

Govornici koje ne smijete propustiti

Predavače koji stižu u Rovinj predvodi Sara Fischer iz Axiosa koja će ispričati zašto američki predsjednik Trump počinje dan s tvitom gdje proziva njezinu medijsku kuću i kako je uspjela da njezin newsletter postane svakodnevno štivo medijskih profesionalaca diljem svijeta. Sarah Marshall iz Voguea će objasniti kako se ovaj legendarni magazin uspio transformirati te kako Vogue gradi publiku kroz dubinsko razumijevanje njihovih potreba. Stiže i Rena Effendi, nagrađivana fotografkinja National Goeographica koja je karijeru izgradila na inspirativnim pričama o životu malih ljudi diljem svijeta kroz foto objektiv. Ranko Rajović će na predavanju Djeca i digitalno doba: Kako igrom razvijati djetetov IQ? powered by Huawei pričati o odgoju djece u moderno doba, a Pete Radovich, dobitnik 37 Emmyja, podijelit će svoja iskustva rada pod pritiskom te objasniti kako se nosi sa svakodnevnim stresnim situacijama.

Globalne marketinške lidere predvodi Jörg Riommi iz Publicis Grupe i AJ Coyne iz BBDO Australija. Uz predavanja i panele Weekend sudionike čekaju i brojne radionice među kojima izdvajamo kako dobro fotografirati mobitelom te kako funkcionira formatirani radio.