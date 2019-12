Šefovi Disneyja utukli nevjerojatnih milijardu dolara u novu atrakciju na temu Star Warsa u zabavnim parkovima

Zabavni parkovi Disneyja najveći su generatori prihoda korporacije iz koje dolazi niz poznatih i omiljenih filmova i koja upravlja desetinama televizijskih kanala diljem svijeta, a šefovi kompanije nadaju se da će nova, milijardu dolara vrijedna atrakcija vezana uz filmski serijal Ratovi zvijezda uspjeti privući obožavatelje i nove goste, kojih je lani bilo 157 milijuna

Obožavatelji filmskog serijala 'Ratovi zvijezda' ovih dana željno iščekuju premijeru novog, devetog nastavka filmskog niza koji je od svojeg prvog prikazivanja prije više od 40 godina do danas dosegnuo kultni status. Svjetska premijera zakazana je za 16. prosinca u Los Angelesu, a nekoliko dana kasnije film će se početi prikazivati u kinima diljem svijeta kako bi se profitiralo od novogodišnje potrošačke groznice.

No osim prikazivanjem filma, Walt Disney Co. namjerava profitirati u drugim dijelovima svojeg carstva. O tome najbolje svjedoči nova atrakcija na temu 'Ratova zvijezda' koju će uskoro moći posjetiti gosti poznatih Disneyjevih zabavnih parkova u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema pisanju američkih novinara, koji su ekskluzivno prije javnosti imali priliku isprobati atrakciju pod imenom 'Star Wars: Rise of the Resistance', radi se o vrhunskom spoju moderne tehnologije i zabave.