Borba za dominaciju među streaming servisima: Može li Netflix spasiti svoje carstvo?

'Netflix and chill'. Te tri riječi sinonim su za trenutke u kojima umjesto izlaska radije ispečemo kokice i odaberemo maratonsko gledanje filmova i serija na Netflixu. Jedan je to od pionira videostreaminga za masovno tržište te je godinama držao monopol na tom području. No rastom broja konkurenata, izgleda da Netflix polako gubi dominaciju

Disneyjevo streaming carstvo, koje čine Disney+, Hulu i ESPN+, brzo je raslo proteklih nekoliko godina te su pridobili velik broj pretplatnika, označivši time početak rata među streaming servisima. Netflix je osnovan 1997. godine, a počeo je kao tvrtka za iznajmljivanje DVD-a. Jedan od suosnivača, Reed Hastings, ranije je za časopis Fortune ispričao da je ideju za Netflix dobio nakon što mu je naplaćena zakasnina od 40 dolara za film na VHS kaseti koji je unajmio.

Do 2007. Netflix je evoluirao iz relativno skromne tvrtke za iznajmljivanje DVD-a u revolucionarnu uslugu streaminga temeljenu na pretplati. Premda je u to vrijeme postojalo nekoliko platformi, Netflix je stekao značajnu prednost time što je prvi radio na modelu pretplate, čime je dobio distribucijska prava različitih studija. To je omogućilo tvrtki da brzo raste i nametne se kao lider u industriji. Od 2007. do 2022. Netflixova baza pretplatnika porasla je sa sedam na 221 milijun, gotovo 3000 posto više.

U industriju streaminga 2009. uključila se tvrtka Walt Disney, pridruživši se najprije streaming servisu Hulu kao manji dioničar. Međutim ušli su dublje u tu priču 2016., kada su kupili 33 posto udjela BAMTECH Medije, tvrtke za tehnologiju videostreaminga. Disney je naposljetku kupio većinski udio u njoj, a 2018. tvrtka se rebrendirala u Disney Streaming Services. Uz pokretanje platformi Disney+ i ESPN+, Disneyjeva akvizicija 21 Century Foxa dala je kompaniji većinski udio u drugim streaming platformama, uključujući Hulu i Star+. Iako je Disney stigao na scenu puno kasnije u usporedbi s Netflixom, nije trebalo dugo da njegove platforme steknu popularnost. Od drugog tromjesečja 2022. Disneyjevo carstvo streaminga (Disney+, Hulu i ESPN+) zajedno ima više pretplatnika od Netflixa i ubrzano raste. Ostali streaming servisi, poput HBO Maxa i Amazon Prime Videa, također nastavljaju rasti pa se nameće pitanje: je li Netflixovo carstvo počelo propadati?