Šef najvećeg domaćeg lanca namještaja: Idemo osvojiti Sloveniju! Više nismo zastarjeli, to je samo kriva percepcija

Iza najvećeg domaćeg proizvođača i trgovca namještajem Prima grupe uspješna je godina. Vlasnik Renato Radić očekuje kako će završiti 2018. s više od 800 milijuna kuna prihoda. Za usporedbu, prije tri godine promet im je bio oko 600 milijuna kuna. Nedavno je Prima otvorila novi salon u Bjelovaru, ukupno 56. u maloprodajnoj mreži, što nam je bio povod za razgovor s Radićem

U tim vremenima željeli smo samo raditi. Otvorila se prilika kada je Exportdrvo prodavalo pogon i mi smo je iskoristili. Tada idete korak po korak i dođete do ovoga danas. Na početku nismo imali neki veliki plan, ali sada imamo jasnu viziju toga što i kako želimo raditi te koji nam je cilj.

Šteta je velika, ali još ne znam točan iznos. Došlo je do kvara na instalacijama i iskrenja. Taj požar ni na koji način neće ugroziti naše poslovanje. Isporuka namještaja kupcima redovno teče. Imali smo prije sedam godina u centralnom skladištu i veći požar, tako da imamo iskustva. Osim toga, sve je osigurano.

Jeste li još uvijek obiteljska tvrtka? Tko od vaših sve radi u Primi?

Gotovo svi. Moj otac, supruga, brat i njegova djeca. Ali još važnije je to što mi zaista razvijamo obiteljski duh unutar tvrtke. Nije bitno tko se kako preziva, već da se svi djelatnici ugodno osjećaju na svom radnom mjestu.

Složit ćete se da je najbolji način da učinite radnike sretnima visoka plaća. Kolika je prosječna plaća u Prima grupi?

Prosječna neto plaća je oko 5000 kuna. Jedan od naših poslovnih ciljeva je da svake godine podižemo plaće od osam do 10 posto. I to nam zasad uspijeva. Zato pozdravljam odluku države da podigne visinu minimalne plaće. Znam da je za neke tvrtke to problem, ali najveći potencijal svake firme su njezini ljudi. Taj potencijal nema granica. Nastojimo svakom našem radniku pomoći da ostvari taj potencijal, ali i osigurati mu solidnu plaću za život dostojan čovjeka.