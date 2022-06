Šef Agencije za ugljikovodike: Došlo je do novih velikih otkrića u Hrvatskoj i u svijetu, pronađene su milijarde barela

O stanju na tržištu nafte i njezinih derivata u središnjem Dnevniku HTV-a govorio je predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Rekao je kako poremećaja u opskrbi gorivom nema, a nabrojao je i otkrića novih nalazišta ugljikovodika u svijetu i Hrvatskoj

Komentirajući reakcije distributera o mogućim nestašicama goriva, predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan u središnjem Dnevniku HTV-a goriva rekao je kako poremećaja opskrbe nema.

'Radi se o visokim cijenama, možemo govoriti o krizi visokih cijena, ali ne možemo govoriti trenutno o poremećajima opskrbe. Ako govorimo o budućnosti, predviđenoj na globalnom nivou, bitno je reći da se nakon COVID-a 19 kotač naftne industrije ponovno pokrenuo. Došlo je do novih velikih otkrića na globalnom nivou i u Namibiji i u Gvajani te duž obala Zapadne Afrike. Pronađene su milijarde barela i to je sada sasvim jedna druga situacija nego što je bila godinu dana ranije. Može doći do nekakvih možda zastoja vezano za nekakve tehničke poteškoće na lokalnom ili regionalnom nivou. Danas imamo vijest OMV-a da je došlo do nesreće u njihovoj rafineriji koja je velikog kapaciteta za ovo područje i koja pokriva 9,5 milijuna tona kapaciteta. Ako to riješe u kratkom vremenu onda nema problema, a ako potraje duže vrijeme vjerojatno će se javiti neki problemi, no za njih će se vrlo vjerojatno naći rješenje', istaknuo je Krpan.