Sam protiv svih: Bivšem gazdi Agrokora ipak će trebati nešto malo jače od mailova koje je danas pokazao

Maratonska konferencija Ivice Todorića, njegova prva otkako je izručen Hrvatskoj, trebala je donijeti nove dokaze o aferi Agrokor i djelovanju skupine Borg. Barem ju je tako medijima najavio bivši vlasnik Agrokora. Ali sve se pretvorilo u gotovo jednoipolsatni monolog, u kojem se od Todorića nije čulo ništa novo, a na konkretna novinarska pitanja nije dao nijedan jasan odgovor

Da nije bilo nikakvih problema i da on nije ništa kriv, od Todorića se već moglo čuti u nekoliko prijašnjih intervjua. Teza mu je i da mu je Agrokor otet.

'Agrokor je bio praktički na burzi. Nikakvih problema nije bilo. Nikakvih problema nismo imali 2017. Nikakvih obaveza. Međutim oni su napali… Isti ti ljudi koji su srušili mene, srušili su kasnije Dalić. Sve se ponovilo u nulu! Protiv mene su bili ruska ambasada, američka ambasada, Bruxelles, HDZ, agencije za rejting... Sve ću dokazati! Agrokor nije bio u problemima, ja za to imam dokumentaciju', rekao je Todorić.

U svom jednoipolsatnom monologu Todorić niti jednom nije rekao da je on za nešto kriv.

Međutim tko je točno mozak cijele te operacije i zbog čega bi uopće hrvatska Vlada išla u namjerno rušenje kompanije na koju se oslanjalo pola domaćeg gospodarstva, od Todorića se nije moglo čuti. Tražili su okupljeni novinari i objašnjenje zašto se, ako je već sve bilo sjajno, Agrokor zaduživao po stopi do 10 posto. Ali ni tu Todorić nije dao jasan odgovor.

On je izgradio Jamnicu, Zvijezdu, Belje, Konzum… On je stvarao brendove. On je napravio čudo. Njemu su se svi klanjali. A onda su došli zločesti Plenković, Rusi, Amerikanci, sve mu oteli i uništili.

Da to dokaže, trebat će mu ipak nešto malo jače od mailova.