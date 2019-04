SAD ukinuo sankcije Rusalu Olega Deripaske, pogledajte što je morao napraviti zauzvrat

Za ukidanje sankcija kompaniji u kojoj je donedavno većinsko vlasništvo imao ruski milijarder Oleg Deripaska zalagao se i Mitch McConnell, trenutno najmoćnija osoba u Republikanskoj stranci, ujedno jedan od dvojice senatora iz američke savezne države Kentucky, u kojoj Rusal namjerava sagraditi novu tvornicu

Kako je Deripaska u tom trenutku bio većinski vlasnik konglomerata EN+ koji, između ostalog, kontrolira Rusal, automatski se pod sankcijama našao i proizvođač aluminija. No za razliku od drugih slučajeva uvođenja sankcija, zbog značajne uloge koju Rusal ima u svjetskoj proizvodnji aluminija američki potez prouzročio je probleme velikom broju američkih i europskih kompanija koje on snabdijeva sirovinama.

Sankcije su ukinute nakon što je stvoren plan koji je Deripasku formalno ostavio bez većinskog utjecaja na Rusal. Deripaska je pristao svoj vlasnički udio u konglomeratu EN+ smanjiti sa 70 na 45 posto, uz ograničenje prava glasa na samo 35 posto. Veći dio ostatka dionica preuzela je ruska državna banka VTB, koju se često u medijima naziva Putinovom kasicom, no banka također ne bi trebala imati pravo glasa. Nešto dionica pripalo je švicarskoj kompaniji Glencore , koja se bavi trgovinom sirovinama i metalima, kao i dobrotvornim zakladama koje je osnovao Deripaska.

Dogovor kojim je formalno većinsko vlasništvo prebačeno iz ruku Deripaske u druge tvrtke trebao bi bitno smanjiti kontrolu koju ruski milijarder ima nad Rusalom jer bi dvije trećine uprave trebali činiti nezavisni članovi. No kritičari upozoravaju da bi razlika mogla biti tek legalistička i da bi dio menadžmenta koji je još ranije imenovao Deripaska i dalje mogao provoditi njegovu volju. Uz to, prema pisanju američkog Newsweeka, najmanje jedan član odbora stvorenog kako bi se kontroliralo to da Deripaska ne provodi svoju volju u Rusalu povezan je s pravnom tvrtkom koja je godinama radila za njega i njegove kompanije.

Deripaska se na listi američkih sankcija našao lani zbog sumnji oko miješanja u ishod američkih izbora. Na platnoj listi ruskog milijardera godinama se nalazio američki politički konzultant Paul Manafort, u međuvremenu osuđen zbog poreznih prijevara. Manafort je nekoliko mjeseci u ljeto 2016. bio i prvi čovjek izborne kampanje Donalda Trumpa.