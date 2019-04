U Muellerovu izvješću i 10 situacija u kojima je Trump potencijalno opstruirao pravdu

Glavni američki državni odvjetnik William Barr danas (četvrtak) objavit će revidiranu verziju izvješća posebnog istražitelja Roberta Muellera o ruskoj upletenosti u predsjedničke izbore 2016. godine, odnosno o tome je li postajala veza između Kremlja i kampanje Donalda Trumpa koji je naposljetku izabran za predsjednika

Dodao je da iako se zamjenik državnog odvjetnika i on nisu slagali s nekim pravnim teorijama specijalnog istražitelja Muellera i iako su smatrali da neke od ispitivanih epizoda ne predstavljaju opstrukciju kao pravno pitanje, nisu se oslanjali samo na to prilikom donošenja odluke. Barr je kazao da jedna od stvari koja je utjecala na njegovo uvjerenje da Trump nije ometao pravdu to je da postoje dokazi da je on bio 'frustriran i ljut zbog svog iskrenog uvjerenja da Muellerova istraga ometa njegov rad kao predsjednika'. 'No Bijela kuća je u potpunosti surađivala s istragom posebnog odvjetnika', kazao je Barr.