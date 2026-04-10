SAD-u naglo ubrzala inflacija, uzroci su jasni

Inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama naglo je ubrzala u ožujku, uz skok cijena goriva pod utjecajem zastoja u isporukama energenata iz regije uz Perzijski zaljev, pokazali su u petak podaci ministarstva rada.

Potrošačke cijene bile su u ožujku više za 3,3 posto nego u istom mjesecu prošle godine, izračunali su u ministarstvu. U veljači su potrošačke cijene u najvećem svjetskom gospodarstvu bile više za 2,4 posto nego prije godinu dana. Tempo rasta cijena ubrzao je na godišnjoj i mjesečnoj razini, odražavajući prije svega skok cijena goriva povezan s poremećajem u opskrbi naftom s Bliskog istoka. Iran je zbog američko-izraelskog napada preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodova povezanim sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima.

Benzin skuplji za 18,9 posto Azijske i europske rafinerije krenule su u potragu za alternativnim izvorima nabave i u takvim je uvjetima cijena nafte u SAD-u naglo porasla. Poskupljenje se prelilo i na američku maloprodaju goriva pa je tako prosječna cijena benzina na postajama trenutno viša za čak 29 posto nego prije godinu dana, prema podacima na stranici auto-kluba AAA. Dizel je pak skuplji za 57 posto. U ožujku benzin je prema izračunima ministarstva bio skuplji za 18,9 posto nego prije godinu dana. Još u veljači cijene su mu bile niže za 5,6 posto nego u istom prošlogodišnjem mjesecu.