SAD-u naglo ubrzala inflacija, uzroci su jasni

Inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama naglo je ubrzala u ožujku, uz skok cijena goriva pod utjecajem zastoja u isporukama energenata iz regije uz Perzijski zaljev, pokazali su u petak podaci ministarstva rada.
Potrošačke cijene bile su u ožujku više za 3,3 posto nego u istom mjesecu prošle godine, izračunali su u ministarstvu. U veljači su potrošačke cijene u najvećem svjetskom gospodarstvu bile više za 2,4 posto nego prije godinu dana.
Tempo rasta cijena ubrzao je na godišnjoj i mjesečnoj razini, odražavajući prije svega skok cijena goriva povezan s poremećajem u opskrbi naftom s Bliskog istoka.
Iran je zbog američko-izraelskog napada preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodova povezanim sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima.
Benzin skuplji za 18,9 posto
Azijske i europske rafinerije krenule su u potragu za alternativnim izvorima nabave i u takvim je uvjetima cijena nafte u SAD-u naglo porasla.
Poskupljenje se prelilo i na američku maloprodaju goriva pa je tako prosječna cijena benzina na postajama trenutno viša za čak 29 posto nego prije godinu dana, prema podacima na stranici auto-kluba AAA. Dizel je pak skuplji za 57 posto.
U ožujku benzin je prema izračunima ministarstva bio skuplji za 18,9 posto nego prije godinu dana. Još u veljači cijene su mu bile niže za 5,6 posto nego u istom prošlogodišnjem mjesecu.
Neznatno pojeftinjenje hrane
Cijene dizela i lož ulja skočile su pak za 44,2 posto. Cijene plina za kućanstva porasle su za 6,4 posto, a cijene struje za 4,6 posto. Hrana je pak poskupjela za 1,9 posto, osjetno blaže nego u veljači.
Kad se isključe hrana i energija, potrošačke cijene bile su ožujku za 2,6 posto više nego u istom mjesecu 2025., izračunali su u ministarstvu. Temeljna inflacija bila je tako viša za 0,1 postotni bod nego u veljači.
Mjesečna usporedba pokazuje skok cijena benzina u ožujku za 21,2 posto. Još u veljači bio je skuplji za samo 0,8 posto nego u prethodnom mjesecu. Dizel i lož ulje poskupjeli su pak na mjesečnoj razini za 30,7 posto.
Hrana je pak neznatno pojeftinila, za 0,2 posto. U veljači cijene su joj bile više za 0,4 posto nego na samom početku godine. Potrošačke cijene porasle su u ožujku na mjesečnoj razini u prosjeku za 0,9 posto, trostruko snažnije nego u veljači. Kada se isključe hrana i energija, cijene su porasle istim tempom kao i u veljači, za 0,2 posto.