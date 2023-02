Hrvate su naoružali haubicama, Ukrajince Leopardima, a pogledajte kojom brzinom im danas rastu dionice

Ravno sto eura košta je dionica jednog od najvećih njemačkih proizvođača oružja, Rheinmetalla 24. veljače prošle godine, na dan kad je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu. Samo tjedan dana kasnije poskupjela je na 150 eura, a danas, blizu godišnjice početka rata stoji nevjerojatnih 240 eura.

'Nekada su mi znali prijetiti i vrijeđati me, a danas mi ljudi zahvaljuju što sam tu', poručio je Papperger, inače strastveni lovac i sakupljač maketa tenkova za njemačke medije.

Danas zapošljavaju oko 25.000 ljudi, a osim što su poznati po tenkovima Leopard i vozilima Puma i Marder jedan su od važnijih dobavljača civilne autoindustrije uz što naravno, proizvode i više vrsta streljiva. Rheinmetall je do sada u Ukrajinu poslao lagane protuzračne sustave koji se bave obaranjem dronova, streljivo, vojne kamione i poljske bolnice.

No, to je tek manji dio njihove ukupne prodaje koja je ove godine prognozira na razini od 7,6 milijardi eura jer su oni ujedno i jedini kvalificirani proizvođač streljiva za famozne njemačke tenkove, i tvrdi, analitičari, tu tek leži prava zarada.

Rheinmetallova Panzer haubica 2000 u arsenalu je hrvatske vojske te ona naš najnapredniji topnički sustav. U kalibru 155 milimetara one mogu, pod uvjetom da su naoružane pravim streljivom, gađati mete udaljene 40 kilometara i to sa šest projektila pod različitim kutevima, uz brzinu ispaljivanja od deset do 12 projektila u minuta.

Iste su haubice već okušane u Ukrajini, gdje su pokazale i otporne na napade određenih dronova zbog svojeg naprednog oklopa. Za sad ih je na bojištu raspoređeno više od 20 te se očekuje pošiljka dodanih šest jedinica iz Italije.

Zanimljivo, na papir je stavljen i plan da Ukrajina od Njemačke kupi 100 Panzer haubica uz uspostavu servisno-logističkog centra u Poljskoj ili Slovačkoj kako bi se skratile dostavne linije. Pod pretpostavkom da do tog posla stvarno i dođe i u kombinaciji s njihovom brzinom ispaljivanja granata, dionica Rheinmetalla još će neko vremena moći ići samo u jednom smjeru.