Rezultati banaka potaknuli rast Wall Streeta

Dow Jones ojačao je 1,06 posto, na 34.951 bod, dok je S&P 500 porastao 0,71 posto, na 4.554 boda, a Nasdaq indeks 0,76 posto, na 14.353 boda. Pritom je najviše porastao S&P 500 indeks bankarskog sektora, 1,9 posto, pa je dosegnuo najvišu razinu od početka ožujka, kada je taj sektor uzdrmala propast nekoliko banaka.

Morgan Stanley, Bank of America, Bank of New York Mellon i niz drugih banaka objavile su jučer bolje kvartalne poslovne rezultate nego što se očekivalo. Okruženje s povišenim kamatnim stopama, stabilnim tržištem rada i rastom gospodarstva pogoduje poslovanju banaka.