'Rezanje nameta poslodavcima stalo je odlaskom Martine Dalić, a za stanje u brodogradnji kriva je država'

Hrvatski poslodavci izrazili su razočaranje aktualnom poreznom reformom jer su očekivali snažnije porezno rasterećenje, prije svega zbog otvaranja prostora za rast plaća. Nešto manje primjedbi imali su na mirovinsku reformu, koja više pogoduje interesima kapitala. O stavovima Hrvatske udruge poslodavaca u vezi reformskih poteza Vlade, problemima na tržištu rada i drugim aktualnim gospodarskim temama porazgovarali smo s predsjednicom HUP-a Gordanom Deranjom

Gordana Deranja prva je žena na čelu Hrvatske udruge poslodavaca i to već drugi mandat. U svojim govorima sustavno se zalaže za rasterećenje gospodarstva i pritom se ne ustručava poslati žestoke poruke Vladi i političkom vrhu.

Koju ocjenu dajete Plenkovićevoj vladi u prvoj polovici mandata? Koliko ste zadovoljni tempom reformi - što je dosad dobro učinjeno, a što su vladajući propustili ili pogrešno učinili?

Aktualna Vlada možda ima i najviše sluha za gospodarstvo, no dubioze koje su stvorene po resorima u godinama mandata svih prethodnih Vlada prevelike su da bi BDP značajnije rastao bez nužnih sveobuhvatnih promjena.

Pomaci jesu učinjeni, prvi val smanjenja parafiskalnih nameta je učinjen, no stao je odlaskom Martine Dalić. Tzv. mini porezna reforma donijela je manji efekt, no naglašavamo da to nisu mjere za poticanje rasta gospodarstva. HUP je još prije dvije godine isticao nužnost rasta BDP-a, više od tri posto, a da bi se gospodarstvo značajnije pokrenulo, naglašavamo potrebu snažnijeg rasterećenja troškova poslovanja koje bismo pretočili u dodatan rast plaćanja s ciljem zadržavanja radnika.

I sam ministar Marić nedavno je izjavio da je za poboljšanje stanja potrebna sinergija reformskih politika u nekoliko područja – od zdravstvenog, mirovinskog i obrazovnog sustava do demografskih politika i fleksibilizacije tržišta rada. Tu treba ubrojiti i pravosuđe. Dakle dijagnozu znamo, akutna područja smo identificirali, još samo treba primijeniti terapiju.