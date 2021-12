Rasprava o proračunu za 2022.: 'Kakav je zapravo najbolje pokazuje da ovdje nema ministra Marića, to je ludost'

Kakav je proračun za iduću godinu? Zašto je za zdravstvo predviđeno 4 milijarde kuna manje? Hoćemo li ostvariti rast BDP-a od gotovo 9 posto? Kolika će biti inflacija i što će se događati s cijenom hrane i energenata, samo su neka od pitanja na koje su odgovore dali gosti emisije Otvoreno na HRT-u.

- Prva je stvar da je proračun rađen na projekcijama da ćemo imati 9 posto rasta BDP-a. Taj proračun za zdravstvo je za za 700 milijuna kuna veći u odnosu na 2020. kada je isto bio COVID. Sve su to rezultati rada Vlade, istaknuo je Marko Pavić iz redova HDZ-a.

- Kakav je proračun za 2022. najbolje govori činjenica da ovdje u studiju nema ministra Marića, ističe Mirela Ahmetović iz SDP-a. - Žao mi je da nema ministra Marića da obrani ovakvu ludost od proračuna, dodaje.

Dario Hrebak iz HSLS-a kaže da je Hrvatska "mali brodić u velikom oceanu koji živi nemirno". - Nismo nikakav otok, živimo u turbulentnom vremenu. Proračun je za mene umjereno realan. Ministar Marić je pokazao da zna s financijama, da nam je stabilizirao brojke. Vanjske financijske agencije nas gledaju nas kao ozbiljnu zemlju s uređenim financijama. Dobro je da je dostupnost europskog novca ovdje, mislim da smo dobri u povlačenju. Mogli bi biti i bolji. Kako dolazimo do kraja 2023., mislim da ćemo biti otprilike na nuli. Mislim da ćemo povući sve što smo ugovorili. Nama će se povijesno dogoditi da ćemo imati 186 milijardi kuna europskog novca na raspolaganju. Slažem se s kolegicom Ahmetović da trebamo upregnuti sve da taj novac iskoristimo.

Katarina Peović iz Radničke fronte kaže da se neprestano slušaju brojke o rastu BDP-a, rastu izvoza, investicija i plaća, ali i dodaje sljedeće:

- To je teška statistička manipulacija. Kada govorimo rastu BDP-a nikada ne govorite da u zadnjih 9 godina naš BDP raste najsporije po glavi stanovnika u odnosu na ostale u Europi. Kada govorimo o izvozu, ne govorite o strukturi izvoza, a tu se radi većinom o turizmu. Ne govorimo o izvozu industrije, zatvaramo Brodarski institut i one institucije koje bi nam mogle pomoći da imamo visokosofisticirani izvozni proizvod.

Dodaje da smo treća najsiromašnija zemlja u Europi. - To vam je kao status Kosova, kada smo slali pomoć u nerazvijene zemlje. Statističke manipulacije na koje treba odgovarati, a proračun je proračun totalne iluzije, ispada da smo koronu pobijedili. Mi umjesto da ulažemo u zdravstvo, mi ulažemo u obranu. Dvije i nešto milijarde kuna čemo svake godine izdvajati za avione. Kupili smo ih jer nam je to navodno ulaznica za Schengen. Govoreći o uvođenju eura, kaže da to ne bi trebalo napraviti.

- Ako dođemo u poziciju da zemlju vodi neka progresivna Vlada, ona će izgubiti i zadnju polugu te autonomne i monterne politike.

- Ako govorimo o avionima, prestanite obmanjivati javnost, govoriti koliko se moglo napraviti vrtića i škola. Odgovor je nula. Mi smo članica NATO-a i moramo dva posto BDP-a ulagati u obranu. Vi zagovarate zapravo da izađemo iz NATO-a, a onda će pasti kreditni rejting, doći će do pada sigurnost i svega. To je vaša politika, rekla je Peović.