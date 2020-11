Radnička fronta tvrdi da se poreznom reformom ide na ruku bogatima, traže minimalac od 5000 kuna

Radnička fronta ocijenila je u srijedu da porezne reforme u Hrvatskoj pokazuju konzistentno pogodovanje vlasnicima kapitala i najbogatijima na račun primanja od rada i onih najsiromašnijih, upozorivši da će od nove najavljene reforme najviše profitirati oni s višim prihodima. Hrvatska je rekorder po ubiranju poreza na potrošnju, a pri samom dnu po ubiranju poreza na prihod i kapital najbogatijih, upozorila je Radnička fronta u priopćenju dodavši da je Vlada Andreja Plenkovića u nekoliko navrata smanjivala oporezivanje dobiti.

Dosadašnjim promjenama povećala se regresivnost, odnosno porezna opterećenost manje bogatih, a smanjila onih bogatijih.

"Takve se reforme poduzimaju u društvu u kojem se stvara fabricirani konsenzus oko nejednakosti - ideje da bogate na rad i inovacije potiče obećanje još većeg bogatstva ili zarade, dok se, kada je riječ o siromašnima, tvrdi da za njih nema boljeg poticaja na rad nego da im se zaprijeti još većim siromaštvom".

Radnička fronta ponudila je model progresivnog oporezivanja koji ide za tim da se najviše oporezuje najbogatije, a najmanje one s niskim prihodima. One koji su ispod granice procijenjenih minimalnih troškova života treba osloboditi bilo kakvih poreza.

U njihovu prijedlogu, zbog nepostojanja izračuna minimalnih troškova života, koji bi odredili iznos minimalne plaće, iznos minimalne plaće je 5000 kuna neto, kao i iznos neoporezivog dijela dohotka.

Prijedlog reforme poreza na dohodak Radničke fronte uključuje i poreznu stopu od 10 posto do prvog praga od 7500 kuna porezne osnovice, 20 posto do drugog praga od 15.000 kuna, 40 posto do trećeg praga od 30.000 kuna te 80 posto za one preko 30.000 kuna.

Ističu da oporezivanje ne može biti temelj stvaranja kvalitetnijih i bolje plaćenih radnih mjesta, već prava ekonomska reforma obuhvaća mijenjanje okoštale privredne strukture. Radnička fronta također poručuje kako je progresivno oporezivanje stvar pravednosti i solidarnosti.