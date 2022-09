Provukli se ispod radara: Plinari istočne Slavonije u 2021. godini, kad su se registrirali za trgovinu plinom, prihodi eksplodirali

Iz Hrvatske je 2021. godine izvezeno tri puta više plina nego godinu ranije, odnosno izvoz je bio najviši u protekle četiri godine. Tu je činjenicu malo tko primijetio i reagirao na nju, isto kao što je malo tko primijetio da su se prihodi Plinare istočne Slavonije (PiS) 2021. godine gotovo udvostručili u odnosu na period 2017.-2020. Naime prihodi PiS-a kretali su se u tom periodu između 80 i 85 milijuna kuna, da bi u 2021. stigli do 152,3 milijuna kuna. Riječ je o godini u kojoj je PiS po istoj cijeni preprodavao plin kupljen od Ine tvrtki OMS Upravljanje

Podsjetimo, riječ je o operaciji 'curenja plina', u kojoj je, prema tvrdnji USKOK-a, direktor u Ini Damir Škugor po povlaštenoj cijeni od 19,46 eura po megavatsatu prodavao plin PiS-u, a on po 20 eura tvrtki OMS Upravljanje u vlasništvu Josipa Šurjaka i Gorana Husića . Oni su potom prodavali plin po cijeni i do 210 eura za MWh tvrtki DTX International SA iz Luksemburga.

PiS je u 60-postotnom vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije (VSŽ) i 40-postotnom Croplina, tvrtke u stopostotnom vlasništvu Ine, na čijem je čelu Damir Škugor, ujedno direktor Plina i energije u Ini i zamjenik šefa Nadzornog odbora PiS-a.

Uz njega, u NO-u sjede predsjednik Domagoj Bujadinović, Denis Travančić, Mihajlo Tomašković i Željana Kljajić. Zadnje navedena u NO je stigla u siječnju 2022. zamijenivši Lasla Farkaša Višontaija. Većinu članova NO-a čine članovi HDZ-a. No ni u NO-u PiS-a, izuzev Škugora, kao ni u VSŽ-u, čini se, nisu imali pojma što se događa iako su prihodi PiS-a naglo skočili i iako je Ratkić, kako su izvijestili Večernji i Jutarnji list, pred istražiteljima kazala da se do srpnja 2021. godine PiS uopće nije bavio prodajom trgovcima plinom te da je OMS Upravljanje bilo jedini trgovac plinom kojem je PiS ikada prodao plin.

Iz Vukovarsko-srijemske županije, koju vodi župan Damir Dekanić (HDZ), proteklih dana su tek u priopćenju kratko izrazili 'zgražanje' zbog događaja u PiS-u, osudivši korupciju i najavivši sankcije za sve umiješane.

Ratkić je od osnutka PiS-a 1999. godine na čelu tvrtke, a njen odvjetnik Petar Pavković kazao je da je članica HDZ-a. Prema pisanju medija, bliska je s bivšim županom VSŽ-a Božom Galićem (HDZ), direktorom vinkovačkog Vodovoda i kanalizacije u vrijeme u kojem je plinski biznis pod Vodovodom.