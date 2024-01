Provjerili smo tko ove godine može očekivati najveći povrat poreza i kad sjeda novac

Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak lani je proveden za gotovo 750.000 poreznih obveznika. U više od 90 posto obrađenih prijava utvrđena je razlika za povrat poreza te je građanima do kraja svibnja isplaćeno 250,4 milijuna eura.

Navedena olakšica vrijedi i za porez naplaćen u prošloj godini te će mladi do 25 godina ove godine imati pravo na povrat poreza u cijelosti, a oni do 26 do 30 godina na povrat 50 posto plaćenog poreza na dohodak.

Prema pojašnjenju Porezne uprave, pravo na umanjenje porezne obveze po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2023. imaju fizičke osobe rođene u razdoblju od 1993. do 1997. godine, i to za 50 posto, dok fizičke osobe rođene 1998. godine i kasnije imaju pravo na umanjenje porezne obveze za 100 posto.

Za sve fizičke osobe koje su u protekloj godini ostvarile dohodak od nesamostalnog rada i/ili drugi dohodak primjenjivat će se poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak. To znači da većina zaposlenih u privatnom i državnom sektoru ne treba podnositi poreznu prijavu.