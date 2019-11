Provjerili smo koje vas banke deru na naknadama, a koje su malo nježnije

Nepreglednu zbirku koja broji više od dvije stotine raznovrsnih naknada Zagrebačka i OTP banka odnedavno su obogatile još jednom, provizijom na podizanje gotovine u poslovnicama. Ovaj potez još jednom je otvorio pitanje cijena pojedinih bankarskih usluga i opravdanosti njihovog naplaćivanja. Kako bismo vam olakšali snalaženje u šumi novih i starih nameta, donosimo kratki vodič kroz bankarske naknade

Naknade su sve značajniji izvor prihoda banaka, ali i važan instrument kojim one utječu na navike potrošača. Tako uvođenjem naknade za dizanje gotovine u poslovnici banke nastoje primorati klijente da manje koriste šaltere , a više bankomate i bezgotovinske oblike plaćanja. Isto tako, visokim cijenama pojedinačnih usluga nastoje potaknuti klijente da aktiviraju pakete usluga s ciljem da ih dugoročno vežu uz sebe.

Vrste i visine naknada za sve usluge u ponudi banaka javno su dostupne, ali zbog neujednačenosti usluga nije lako usporediti naknade različitih banaka. Unazad godinu dana snalaženje u tome znatno je olakšao HNB-ov preglednik te omogućuje usporedbu naknada za 13 najčešće korištenih pojedinačnih usluga povezanih s računom za plaćanje, kao i one za pakete usluga što uključuju vođenje kunskog tekućeg računa.

Naknade za pojedinačne usluge mogu biti jednokratne ili višekratne te fiksne ili promjenjive, a iskazuju se izražene u novčanim jedinicama ili u postotnom iznosu u odnosu na iznos koji je predmet transakcije. Ako je naknada izražena u postotnom iznosu, obično su navedeni maksimalni i minimalni novčani iznosi koji se naplaćuju za konkretnu vrstu usluge.

Primjerice, ako plaćate račun u poslovnici banke, provizija se kreće od jedan do 1,5 posto iznosa računa. Pritom minimalne naknade variraju od pet do 10 kuna, a maksimalne od 75 do 100 kuna.