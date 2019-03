Ne želite da vas više gule? Provjerite kako možete srezati provizije pri plaćanju računa

Vjerna čitateljica potužila nam se kako je htjela platiti malo veći račun na šalteru svoje matične banke, ali je ostala zatečena kada su joj rekli da je provizija 100 kuna. Provjerili smo zašto su bankarske naknade u pojedinim slučajevima tako visoke i kako ih izbjeći

U pravilu su usluge platnog prometa na šalteru banke daleko skuplje nego ako koristite internetsko bankarstvo. To je dijelom zato što su stvarni troškovi transakcije u poslovnici osjetno viši jer podrazumijevaju rad službenika, a dijelom i zato što banke višim naknadama nastoje smanjiti pritisak na šaltere i poticati korištenje internetskog bankarstva.

Prilikom plaćanja računa (tzv. kreditni transferi) bankarske naknade ovise o tome na koji način obavljate plaćanje (na šalteru ili online) i prema kome vršite plaćanje.

Prebacivanje novca na račun fizičkih osoba koje imaju račun u istoj banci u pravilu je besplatno, neovisno o tome na koji način obavljate plaćanje.

Ako plaćate pravnim osobama u poslovnici, provizija se kreće od jedan do 1,5 posto iznosa računa. Pritom postoje donje i gornje granice koje banke samostalno određuju. Minimalne naknade variraju od pet do 10 kuna, a maksimalne od 75 do 100 kuna.

Slične provizije su i kod drugih pružatelja platnih usluga kod kojih se plaća 'na šalteru'. Primjerice, Fina naplaćuje fiksnu naknadu od 4,80 kuna za iznose do 494,85 kuna, a na račun iznad tog iznosa 0,97 posto uplaćenog iznosa s gornjom granicom od 75 kuna. Hrvatska pošta naplaćuje fiksnu naknadu od pet kuna na račune do 273,22 kune, a na račune iznad tog iznosa 1,83 posto uplaćenog iznosa, odnosno 80 kuna na račune vrijednosti preko 4371,59 kuna.