Proširila se Inicijativa 30%, evo tko im se sve priključio

Inicijativi 30% pristupilo je 16 novih tvrtki među kojima su tiskani mediji, radio i sve nacionalne televizije u Hrvatskoj. Iako raste svijest o važnosti i korisnosti veće uključenosti žena njihova zastupljenost u upravama i nadzornim odborima raste vrlo sporo, a među vodećim tvrtkama sa Zagrebačke burze je drugu godinu za redom u padu i iznosi svega 14,5%.

„Nažalost, udjeli žena u upravljačkim strukturama i dalje ili stagniraju ili rastu jako sporo. A u Hrvatskoj bilježimo i silazni trend. Posljednji rezultati istraživanja kojim Selectio prati udjel žena u upravama društava u sastavu indeksa CROBEX, pokazuju da je on u 2019. značajno pao na svega 14,5% u odnosu na 19,7% krajem 2018. godine. Prema globalnom Gender Gap Indeks-u Svjetskog ekonomskog foruma za 2018. Hrvatska je na ljestvici država prema smanjenju rodne nejednakosti zauzela 59. mjesto. To nas svrstava u skupinu zemalja kojima će, ovom dinamikom, biti potrebno 124 godine da dođu do potpune ravnopravnosti među spolovima. Time ne možemo i ne smijemo biti zadovoljni. Ako kompanije svakodnevno traže načine za uspješnije poslovanje i uvode promjene za koje vjeruju da mogu dovesti do boljih rezultata, onda je začuđujuće da se toliko teško i sporo implementiraju inicijative koje mogu povećati zastupljenost žena na upravljačkim i top pozicijama. Začuđujuće jer postoje dokazi da su uspješnije one tvrtke u kojima postoji balans, u kojima ne dominira samo jedan spol već su i žene i muškarci podjednako često voditelji, rukovoditelji, šefovi timova i odjela, članovi uprava i nadzornih odbora“, kazala je predsjednica HUP-a Gordana Deranja.

Brojne analize, studije i iskustva iz prakse potvrđuju da pružanje jednakih prilika svim zaposlenicima i postojanje balansa na upravljačkim pozicijama omogućava tvrtkama da u većoj mjeri iskoriste potencijale svojih zaposlenika, njihove talenate, znanja i iskustvo i time budu još uspješnije u poslovanju.

„Zadovoljstvo nam je vidjeti ovako velik broj hrvatskih kompanija zainteresiranih za Inicijativu 30% koja zastupa veću zastupljenost žena u upravnim odborima. Kanada je posvećena osnaživanju žena s ciljem postizanja potpune rodne jednakosti u svim aspektima javnog života. Nadamo se da će rukovoditelji i poslovne žene u Hrvatskoj biti inspirirani pričom o Tanyi Golesic, uspješnoj kanadskoj Hrvatici, koja je danas predsjednica i izvršna direktorica tvrtke Jimmy Choo.“, rekla je Emily Nicholson, otpravnica poslova Veleposlanstva Kanade.

Inicijativi 30% ove su godine svečano pristupili: 24 sata, A1 Hrvatska, Addiko Bank, Adria Media Zagreb, Deloitte Hrvatska, Energia Naturalis, Ernst & Young, Hanza Media, Hrvatska radiotelevizija, IBM Hrvatska, Lider media, Media servis Global, NOVA TV, N1, RTL i Specijalna bolnica Sv. Katarina.

'U kompanijama je balans nužan za postizanje boljih poslovnih rezultata. Bez rodne ravnopravnosti, nedostaje nam raznolikost u vještinama potrebna za pomicanje poslovne strategije u pozitivnom smjeru, jer s raznolikim timovima imamo i raznolik način razmišljanja', rekla je posebna gošća događanja Tanya Golesic, predsjednica Uprave Jimmy CHOO za SAD, Kanadu i Južnu Ameriku.

Na panel diskusiji o upravljanju uspješnim tvrtkama i važnosti osiguravanja ravnopravnih prilika za muškarce i žene kada su u pitanju i najviše upravljačke razine uz Tanyu Golesic, govorili su Lada Tedeschi Fiorio, potpredsjednica Nadzornog odbora Atlantic Grupe koja s 1. listopada 2019. preuzima funkciju članice Uprave za poslovni razvoj i strategiju Atlantic Grupe i Joe Bašić, predsjednik Uprave MPG Southeast Europe.

Lada Tedeschi Fiorio, potpredsjednica Nadzornog odbora Atlantic Grupe: „Ne postoji čarobna formula koja bi definirala uspjeh kompanije, ali sigurno je potrebna kvalitetna dugoročna strategija koja se fokusira na snage kompanije i potrebe potrošača budem razvoja brenda. Greške su sastavni dio poslovanja, one se događaju, no potrebno je o njima razgovarati otvoreno i iz njih učiti.“

Tanya Golesic, predsjednica Uprave Jimmy CHOO za SAD, Kanadu i Južnu Ameriku: „Ljudi su ono što tvrtke čini uspješnima, kako zajedno rade i kakvu interakciju imaju najvažnije je za razvoj balansirane kulture kompanije. Posao i strategija proizlaze iz toga, ako nemate prave ljude, nemate ni uspjeha. Hrvatska je napredna po pitanju spolne ravnopravnosti, imate ženu za predsjednicu i žene na dobrim pozicijama u svim velikim kompanijama, po tom pitanju i SAD i Kanada zaostaju, moramo se brže mijenjati, posebno SAD.“

Joe Bašić, predsjednik Uprave MPG Southeast Europe: „MPG je otvorio vidike puno mladih ljudi u Hrvatskoj, trudimo se svim ljudima u kompaniji otvoriti prilike i pokazati im da svi imaju šansu za uspjeh. U Hrvatskoj nam nedostaje vjere u mogućnost uspjeha i moramo na tome svi zajedno raditi. Ova Inicijativa je dobar primjer gdje mi kao mala grupa ljudi možemo učiniti velike promjene. U MPG-u je broj žena porastao s 33% na 45%, ponosni smo na to jer žene imaju više razumijevanja i drugačiji pristup poslu.“