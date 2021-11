Proizvođačke cijene rastu, ali dionice iz industrijskog sektora stoje vrlo dobro

Industrijske dionice na Zagrebačkoj burzi stoje sasvim dobro. Čak i uz sve pritiske, sektorski indeks CROBEXindustrija uspio je ostvariti rast od 20,7 posto od početka godine

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu su porasle za 19,6 posto u odnosu na isti mjesec lani, pokazali su nedavno objavljeni podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). To je novi najveći skok otkada se prate ti podaci, odnosno od siječnja 2001. godine. Najznačajniji uzrok značajnog godišnjeg rasta proizvođačkih cijena nastavak je snažnog rasta cijena energije, a koji je u listopadu ubrzao rast na 61,1 posto .

Aktualno povećanje cijene prirodnog plina potrebnog za proizvodnju energije potaknuto je povećanom potražnjom na azijskim tržištima, političkom situacijom u Europi i sličnim međunarodnim događajima, a sve to vrši pritisak na povećanje cijena energetskog sektora na domaćem tržištu.

No ako izuzmemo sektor energije, proizvođačke cijene porasle su samo 3,5 posto .

No industrijske dionice na Zagrebačkoj burzi stoje sasvim dobro. Čak i uz sve spomenute pritiske, sektorski indeks CROBEXindustrija uspio je ostvariti rast od 20,7 posto od početka godine, uglavnom zahvaljujući Saponiji (88 posto rasta od početka godine), Končaru (32 posto) i Ericssonu NT (22 posto).

Čak i kada se gledaju najširi indeksi u Hrvatskoj, poput CROBEX-a i CROBEX-a 10, oba su indeksa od početka godine doživjela porast od 15, odnosno 12 posto.

Na kraju, treba uzeti u obzir to da proizvođačke cijene uzimaju prosjek industrijskih grana, pa iako se povećanje od gotovo 20 posto može činiti veliko u godini dana, kada se priča raščlani na stvarne pokretače tog rasta, dobivamo drugačiju sliku. Cijene prirodnog plina su, među ostalim, glavni pokretač ovog poskupljenja energenata, značajnog samo za nekoliko tvrtki, poput Ine i Petrokemije. No kada se uzme u obzir to da energetski sektor ne predstavlja većinu tvrtki na hrvatskom tržištu, možemo zaključiti da ovako snažan rast proizvođačkih cijena nije toliko opipljiv.

Ovaj blog pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENTU d.o.o. u trenutku njegove izrade i objave i kao takav podložan je promjenama. Cjelovit, točan i istinit opis UCITS fondova koji se spominju u ovom blogu, propisanih obveza i povezanih rizika možete pronaći na web stranici www.icam.hr/hr/fondovi, na kojoj su dostupni i Prospekt i Ključne informacije za ulagače svakog fonda na hrvatskom jeziku. Iznesene informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije isključivo su u informativne svrhe i ne predstavljaju investicijski savjet ili preporuku glede kupnje, držanja ili prodaje financijskih instrumenata, niti ponudu ili poziv na davanje ponude. Iznesene analize temelje se na javno dostupnim informacijama, koje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. smatra pouzdanima, ali za čiju potpunost i točnost ne preuzima nikakvu odgovornost, kao ni odgovornost ni obvezu davati informacije o promjenama u iznesenim mišljenjima ili informacijama. Rizici povezani s ulaganjem u financijske, novčane ili investicijske instrumente koji su predmet analize nisu u cijelosti objašnjeni. Investitori trebaju donijeti vlastitu odluku o eventualnom ulaganju bez oslanjanja na u blogu iznesene stavove.