Privatne tvrtke u stranom vlasništvu, najpoželjniji su poslodavci

Istraživanje portala MojPosao pokazalo je kako su najpoželjniji poslodavci tvrtke u stranom vlasništvu

Ispitanici iz najmlađe dobne skupine (do 32 godine) prvenstveno bi željeli raditi u privatnoj tvrtki u pretežno stranom vlasništvu (33%), jednako kao i ispitanici drugih dobnih skupina (35% ispitanika u dobi od 33 do 43 te 28% onih starijih od 44 godine). Ispitanici stariji od 44 godine u većoj mjeri bi nego ispitanici ostalih dobnih skupina željeli raditi u domaćim i stranim institucijama te u tvrtkama u pretežno hrvatskom državnom vlasništvu. Najmlađi bi ispitanici u većoj mjeri nego druge dobne skupine radili u privatnim tvrtkama u pretežno domaćem vlasništvu (18% ispitanika do 33 godine, 15% ispitanika u dobi od 33 do 43 godine te 13% ispitanika starijih od 44 godine).

Bez obzira na radni status, najviše ispitanika željelo bi raditi u privatnoj tvrtki u pretežno stranom vlasništvu.

Zaposleni ispitanici bi u većoj mjeri nego drugi željeli raditi u tvrtki koja je u pretežno stranom privatnom vlasništvu (34%), dok bi nezaposleni ispitanici (16%), u većoj mjeri nego drugi najradije radili u tvrtki u pretežno hrvatskom državnom vlasništvu ili hrvatskoj instituciji (23%). U privatnim tvrtkama u pretežno domaćem vlasništvu u većoj mjeri nego ostale skupine bi radili ispitanici koji se još školuju (21%).

Ispitanici svih stupnjeva obrazovanja prvenstveno bi željeli raditi u privatnoj tvrtki u pretežno stranom vlasništvu, iako je takvih najviše među ispitanicima s visokom stručnom spremom (36%), a najmanje među ispitanicima sa srednjom stručnom spremom (30%). Jedine razlike vidljive su kod ispitanika sa visokom stručnom spremom koji bi u manjoj mjeri nego drugi ispitanici željeli raditi u tvrtkama u pretežno državnom vlasništvu (10% ispitanika s visokom stručnom spremom, 13% ispitanika s višom i najviše ispitanika sa srednjom stručnom spremom, 16%).

Većina zaposlenih ispitanika, njih 48% često razmišlja o promjeni poslodavca. 34% zaposlenih ispitanika ponekad razmišlja o promjeni poslodavca, dok svega 18% ispitanika uopće ne razmišlja o promjeni poslodavca.

Muškarci i žene u podjednakoj mjeri (ne) razmišljaju o promjeni poslodavca: 16% muškaraca i 19% žena uopće ne razmišlja o promjeni poslodavca. O promjeni poslodavca često razmišlja 48% žena i 47% muškaraca.

Suprotno uvriježenom mišljenju da su mlađi sudionici tržišta rada skloniji češće mijenjati poslodavce, oni u najmanjoj mjeri često razmišljaju o promjeni poslodavca (45%). Oni također u najvećoj mjeri uopće ne razmišljaju o promjeni poslodavca (23%). U najvećoj mjeri o promjeni poslodavca često razmišlja skupina starija od 44 godine (48%).

Gotovo da i nema razlika u tome koliko često razmišljaju o promjeni poslodavca među ispitanicima različitih stupnjeva obrazovanja. 48% s visokom i srednjom te 47% ispitanika s višom stručnom spremom često razmišlja o promjeni poslodavca.

Više od trećine ispitanika (38%) nije spremno na preseljenje u drugu državu, gotovo dvije trećine ispitanika (62%) sklono je razmišljati o preseljenju. Preseljenju su skloniji muškarci, nego žene; njih 71% preselilo bi u drugu državu dok je takvih kod žena 58%. Preseljenju su skloniji mlađi ispitanici, njih dvije trećine (65%) spremno je na preseljenje, dok je isto spremno 58% ispitanika u dobi od 33 do 43 godine te 60% ispitanika starijih od 44 godine.

Od ispitanika koji su spremni preseliti to bi u najvećem broju slučajeva učinili u Njemačku (23%) i Austriju (16%) iza kojih slijede Švicarska (11%) i Velika Britanija (10%).